Así es el nuevo coche de Haaland: una edición limitada de 150 unidades

Erling Haaland es un '9' puro, un tipo de delantero que escasea en el fútbol moderno. El futbolista del Manchester City es uno de los futbolistas más en forma, aunque esta temporada no está alcanzando su nivel más alto en el conjunto inglés. En los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid, especialmente en la ida en el Santiago Bernabéu, su impacto fue limitado y no logró tener la trascendencia habitual que se espera de él.

Alejado de los terrenos de juego, el delantero noruego es un enamorado de los coches de lujo, algo que se puede permitir gracias a su elevado sueldo en el conjunto inglés, ya que se embolsa más de 31,6 millones de euros, siendo el contrato más lucrativo de la historia del fútbol en Inglaterra.

Recientemente, el atacante del Manchester City decidió adquirir el Mercedes-Maybach Clase S Virgil Abloh, una edición limitada de 150 unidades. Se trata del último modelo especial de la Clase S creado en colaboración con Virgil Abloh, el fallecido director creativo de Luis Vuitton, quien falleció en 2021 después de una larga enfermedad.

El vehículo resalta por su diseño bicolor al combinar tonos de arena y negro obsidiana. Además, cuenta con un motor V12 de 6.0 litros, 612 caballos de fuerza y un interior totalmente personalizado.

El Mercedes-Maybach Clase S Virgil Abloh proporciona una velocidad máxima de 250 km/h y la capacidad de acelerar de 0 a 100 km/h en unos 4,5 segundos.

En cuanto al interior del vehículo, los asientos, las puertas y el tablero están recubiertos en cuero Nappa en tonos arena y negro, con el logotipo de Virgil Abloh en la consola central, los reposacabezas y las molduras.

Así es el Mercedes Maybach Clase S Virgil Abloh por dentro / SPORT

En la edición limitada, se incluyen detalles exclusivos como una caja de obsequio revestida en cuero Nappa con un modelo a escala 1/18, dos llaves y un mosquetón, junto con una funda especial.

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El precio de este vehículo en el mercado de segunda mano y reventa suele situarse entre los 379.000 euros y más de 550.000 euros, aunque las unidades estándar del Maybach S680 parten de más de 276.000 euros.