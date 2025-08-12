El nuevo cochazo de Luka Doncic: dos millones de euros y ya ha tenido su primer problema

Luka Doncic acaba de firmar una renovación millonaria con los Lakers que ha puesto a todos sus seguidores aún más pendientes de su vida dentro y fuera de la cancha. Pero no solo es un fenómeno sobre el parqué: fuera de las canchas, Doncic también sabe cómo dar espectáculo, especialmente cuando se trata de su pasión por los coches de lujo.

El jugador esloveno ha ido construyendo con el tiempo una impresionante colección de vehículos exclusivos, que reflejan su gusto por la velocidad, el diseño y la potencia. Entre los coches que posee, destaca un ejemplar único que ha revolucionado el mundo del motor y que ha añadido recientemente a su garaje.

La colección de coches de Doncic

Y es que la pasión de Doncic por los coches no es nueva. Desde joven, ha mostrado interés por los vehículos, y hace unos meses confesó que su colección alberga hasta 13 modelos distintos. Sumándole la reciente adquisición, estaríamos hablando de que el deportista tiene ya 14 cochazos.

Entre sus adquisiciones más destacadas y peculiares se encuentran un Chevrolet Camaro 1968, un Apocalypse Hellfire 6x6, un Koenigsegg Regera o el Brabus Rocket 1000. También posee un Porsche 911 Turbo S, un Ferrari 812 Superfast y un Lamborghini Urus, entre otros.

Su nueva adquisición y el problema que ha tenido

Ahora ha estrenado el número 14 de su lista: el espectacular Rimac Nevera, un 'hypercar' eléctrico que combina tecnología de última generación y un diseño futurista a un precio de 2 millones de euros. Un modelo muy exclusivo, ya que sólo existen 150 en el mundo... y uno ya es de Luka Doncic. Eso sí, no ha tardado mucho en vivir su primer momento incómodo con esta nueva adquisición.

Ha sido al dirigirse al parking del pabellón tras el partido de preparación con la selección cuando se ha encontrado una situación poco agradable: al intentar subir a su flamante Rimac Nevera, ha descubierto que su coche estaba bloqueado por un Maybach estacionado muy cerca.

Esta situación impedía la apertura de las puertas en alas de gaviota del vehículo, lo que ha hecho imposible que Doncic pudiera acceder a su coche.

Atrapado y sin poder salir, el jugador ha tenido que usar el móvil para localizar al propietario del Maybach, posiblemente algún compañero de la selección, y así poder liberar su propio automóvil Un contratiempo inesperado que no le ha ayudado a digerir la reciente derrota contra Alemania.