Nuevo caso insólito de incapacidad: tiene 80 años y padece una enfermedad crónica

En las últimas horas se ha viralizado de lo lindo el caso de una mujer que ha sido incapacitada por los juzgados de Barcelona a la edad de 80 años, conformándose este último como el dato que ha sorprendido a todo el mundo.

No es para menos, en realidad: las condiciones en las que la justicia le ha dado la razon son sumamente extraordinarias, pero hay que empezar aclarando que esta no contaba con opción a jubilarse de manera normal por haber cotizado menos de 15 años.

En este mismo sentido, la mujer estaba dada de alta en la Seguridad Social a través de un convenio especial debido a su situación, lo cual sería el posible motivo por el que la entidad habría tomado la decisión de negarle la incapacidad.

No obstante, la mujer lanzó la solicitud inicialmente alegando que posee problemas crónicos renales, lo cual le impediría desempeñar cualquier trabajo en general. Todo ello por no hablar de que esto sería todavía más difícil debido a su avanzada edad.

Sin embargo, la Seguridad Social desestimó esta petición, por lo que la mujer se vio obligada a llevar a cabo una denuncia respaldada por un tribunal médico hasta que la justicia ha llegado a una conclusión concreta.

Y, tal y como mencionábamos antes, los juzgados de Barcelona han obligado a la Seguridad Social a conceder la incapacidad permanente a la mujer ante la situación presentada por la misma.

De esta misma manera, la mujer contará ahora mismo con la posibilidad de percibir una cantidad mensual asociada a su situación debido a su enfermedad crónica, lo cual nos ha dejado con uno de los casos más insólitos relacionados con este mecanismo de la Seguridad Social.