Nuevo carnet de conducir europeo 2028: Los cambios que prepara la UE

Los conductores europeos ya se preparan para vivir un nuevo cambio en la legislación a la hora de llevar encima el carné de conducir. La UE quiere homogeneizar los criterios y prepara una propuesta que pretende crear un nuevo documento igual en todos los estados miembros y que, además, deberá ser de naturaleza digital.

Hasta ahora, la realidad permite dicotomías entre las naciones, provocando que algunas situaciones sean legales en unos lugares, mientras que en otras comporten sanciones.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. / OLIVIER HOSLET / EFE

El motivo es que cada uno de los países usa sus propios criterios en cuanto a la renovación o los criterios médicos requeridos para conseguirlo, algo en lo que parece que la UE meterá mano.

Los cambios que vienen en el carné

Así, a partir del año 2028 el organismo pretende generar un único documento digital que se deberá llevar en una aplicación móvil y que servirá para poder conducir por el continente. No obstante, también se podrá tener la versión física, que incluirá un código QR para dificultar su copia, algo similar a lo que ya existe en España, con la DGT al frente.

De la misma manera, las sanciones también se aplicarán a todo el territorio europeo, un aspecto en el que a día de hoy existe debate ya que hay ciertos conductores que se aprovechan de la situación a sabiendas de que es posible que una multa provocada en un país, no llegue nunca al lugar de residencia del infractor.

Carné de conducir actual en España. / ·

Además, con la reforma se permitirá que los menores de 17 años puedan conseguir el carné B, siempre bajo supervisión de un adulto de más de 24 años y cinco de experiencia certificada.

Finalmente, la legislación se pondrá todavía más estricta en materia de control sobre los noveles, que seguirán siéndolo durante dos años y a quien se cercará en cuanto al consumo de alcohol con medidas más restrictivas que las actuales.

Las medidas, que se espera que sean una realidad común para 2028, podrían empezarse a aplicar progresivamente a partir de este 2026.