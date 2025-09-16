Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FAMOSOS

El nuevo capricho de Kiko Rivera tras su separación: "Habría pagado en torno a 500.000 euros"

El cantante no está pasando por su mejor momento, pero ha decidido mover ficha

Irene Rosales y Kiko Rivera

Irene Rosales y Kiko Rivera / Google

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

No están siendo días fáciles para Kiko Rivera tras anunciar su separación con Irene Rosales después de once años. A pesar de que la relación siempre ha estado en el punto de mira, ambos habían superado varios conflictos personales y hasta incluso infidelidades. No obstante, parece que ya no ha vuelta atrás, especialmente por parte de ella.

La revista 'Semana' comunicó que "la ruptura se ha producido en términos cordiales y no hay terceras personas implicadas". Aparte, ambos comparten el mismo pensamiento: lo más importante son sus hijas. "Son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida. Seremos padres siempre", comunicó el artista.

Ayer, el colaborador del programa 'Fiesta' Saúl Ortiz desveló que la "separación es un hecho y eso no va a cambiar", aunque "Kiko tenga deseos de regresar con la madre de sus hijos".

Una de las primeras decisiones que ha tomado tras la separación es comprarse un chalet unifamiliar en Mairena de Aljarafe con parcela y piscina. "Por el que habría pagado en torno a 500.000 euros", reveló el colaborador del formato de Telecinco.

El artista ha movido ficha para intentar estar más cerca del municipio en el que viven sus hijas con Irene Rosales, concretamente a tan solo siete kilómetros de distancia.

El artista ha adquirido el chalet unifamiliar en Mairena de Aljarafe, donde todas las viviendas no bajan del medio millón de euros. Según una reportera de 'Fiesta', es una zona "en la que reina la tranquilidad".

Algunos colaboradores del programa apuntan a que es una decisión para estar más cerca de la madre de sus hijos, pero para la colaboradora Mónika Vergara se trata únicamente de intereses económicos.

"Irene Rosales vive con sus hijas de alquiler, qué extraño que Kiko haya esperado a separarse de Irene para comprar una casa, huele a que no quería comprarse algo mientras estaba con ella por lo que pudiera pasar de cara a una separación", destapó en 'Fiesta'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sale a la luz qué tipo de relación mantienen Carlos Alcaraz y Brooks Nader: 'Hay un interés
  2. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la llegada de un anticiclón: 'Poco a poco se va a ir imponiendo
  3. Alerta en España: Mario Picazo advierte de temperaturas altas y hasta 50 litros de lluvia por metro cuadrado
  4. Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
  5. Arturo Pérez-Reverte señala las 3 'instituciones' más serias de España: 'El rey, la Guardia Civil y...
  6. La nueva realidad de Lolita tras el 'palo' de Hacienda: 'No me hace ninguna gracia
  7. Andreu Buenafuente se mofa de las obras del Spotify Camp Nou con un 'dardo' a Laporta: 'No está a la altura
  8. Gonzalo Miró habla sin filtros de la Vuelta a España: 'Cuando los políticos no están a la altura...

Los Reyes viajan a Egipto, mediador en Gaza, tras las sanciones de Sánchez a Israel

Los Reyes viajan a Egipto, mediador en Gaza, tras las sanciones de Sánchez a Israel

El fiscal general aporta los 150.000 euros de fianza al Supremo con parte de su patrimonio mientras ultima un recurso

El fiscal general aporta los 150.000 euros de fianza al Supremo con parte de su patrimonio mientras ultima un recurso

El reto de moverse en España para personas con discapacidad: solo un 18% de las estaciones de tren son accesibles

El reto de moverse en España para personas con discapacidad: solo un 18% de las estaciones de tren son accesibles

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Sin agentes suficientes, sin vallas adecuadas y con varios tumultos a la vez: así venció la protesta contra Israel al dispositivo de seguridad de la Vuelta

Sin agentes suficientes, sin vallas adecuadas y con varios tumultos a la vez: así venció la protesta contra Israel al dispositivo de seguridad de la Vuelta

Anticorrupción desmonta los argumentos de Cerdán para pedir su libertad: "El aforamiento no implica mirar para otro lado"

Anticorrupción desmonta los argumentos de Cerdán para pedir su libertad: "El aforamiento no implica mirar para otro lado"

El nuevo capricho de Kiko Rivera tras su separación: "Habría pagado en torno a 500.000 euros"

El nuevo capricho de Kiko Rivera tras su separación: "Habría pagado en torno a 500.000 euros"

El ex director de Trabajo de Andalucía es condenado a 4 años de cárcel y a devolver 680.000 euros del caso ERE

El ex director de Trabajo de Andalucía es condenado a 4 años de cárcel y a devolver 680.000 euros del caso ERE