FAMOSOS
El nuevo capricho de Aleix Espargaro: "¡Qué obra maestra!"
El piloto de MotoGP ha compartido en redes sociales su reciente adquisición
Aleix Espargaro dejó huella en la historia reciente de MotoGP. El catalán no lo tuvo nada fácil para consolidarse como uno de los pilotos más destacados de la parrilla, ya que tuvo que esperar 18 años y más de 280 carreras en conseguir su primera victoria, en el Gran Premio de Argentina de 2022.
Hace varios meses, Espargaro tomó una de las decisiones más complicadas: retirarse como piloto titular de MotoGP tras una vida enfocada al mundo del motor. No obstante, ahora combina ser el embajador del equipo ciclista LIDL-Trek con el de piloto de pruebas en Honda después de convertirse en piloto 'wildcard'.
Espargaro está disfrutando de la vida al máximo y así lo está demostrando en sus redes sociales. El piloto catalán ha querido compartir en una nueva publicación de Instagram su nuevo capricho: un Ferrari.
El de Granollers ha revelado que se ha comprado el "legendario Ferrari F355" y no ha dudado en decir que es una "obra maestra absoluta": "Ese motor V8 atmosférico manual es una locura. Cada vez más enamorado de los clásicos...".
Tras probar el vehículo, Espargaro ha explicado que es "la mezcla perfecta de inversión y pura diversión al volante". Sin embargo, quiere seguir adquiriendo nuevos coches de alta gama: "¿Cuál debería ser el siguiente? Déjalo en los comentarios, te leo".
Detalles del Ferrari F355
El Ferrari F355 se produjo entre 1994 y 1999, y se fabricaron en total 11.273 unidades, incluyendo las versiones Berlinetta, GTS y Spider. Está considerado uno de los modelos que marcó un punto de inflexión en la historia de Ferrari.
Aunque han pasado muchos años desde su fabricación, este vehículo sigue siendo un icono tanto en carretera como en colecciones de automóviles de lujo, gracias a su rendimiento extraordinario.
Los precios varían según la condición y la versión, pero en el mercado de segunda mano pueden situarse entre 80.000 y 150.000 euros.
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- El cara a cara más tenso de 'El Chiringuito': Roncero y Soria llegan a las manos
- La periodista Mariló Montero (60 años) revela su ejercicio favorito para mantenerse activa: 'Le dedico tres cuartos de hora
- Cristóbal Soria desvela su pasado oculto: 'Vendí 35.000 camisetas del Real Madrid
- Un especialista del motor desvela su lista negra: 'No compres estos coches
- Lío en 'Operación Triunfo' por la opinión de un concursante sobre las lenguas cooficiales: '¿Qué hacemos?
- Broncano revela lo que siempre ocurre con el Real Madrid: 'Mientras tanto, hay que disfrutar
- El secreto del éxito de Ferran Torres (25) y su plato favorito: 'Probaría a cocinarlo, puede que no me quede muy bueno