Nuevo cambio en 'Cifras y Letras': los horarios de este viernes suenan a ultimatum de 'Trivial Pursuit' por parte de RTVE

'Cifras y Letras' vuelve a la normalidad durante esta semana después de que se suprimiera la edición anterior. Eso sí, su regreso de este viernes se producirá bajo un cambio destacable con respecto a su horario habitual.

En este caso, RTVE ha anunciado que lanzará un nuevo programa de 'Cifras y Letras' (y no una reposición), además de que este último adelantará su emisión media hora, dejando paso a lo que se emitirá justo después de él.

En este mismo sentido, el programa de 'Cifras y Letras' de este mismo viernes, 27 de febrero, se retransmitirá entre las 21:15 y las 21:45 de la noche. Pero, ¿a qué se debe este cambio exactamente?

Según los últimos datos de audiencia, hay quien piensa que esta nueva estrategia de RTVE es un intento a la desesperada por lograr que 'Trivial Pursuit' consiga incrementar su media de espectadores.

Estamos hablando, concretamente, de ese concurso que se emite todos los viernes por la noche en TVE y que es presentado por Egoitz Txurruka. De esta manera, el cambio en los horarios de 'Cifras y Letras' tiene que ver con que 'Trivial Pursuit' se retransmitirá en La 2 en simulcast.

Esto ha obligado a RTVE a adelantar la emisión del programa de Albuiz con tal de que el de Txurruka abarque dos canales. Algo que muchos interpretan como un intento a la desesperada por parte de la productora de que 'Trivial Pursuit' logre destacar en Prime Time.

No obstante, está demostrado que ofrecer un programa en simulcast en dos canales a la vez no siempre se traduce en un incremento de su audiencia, por lo que habrá que estar atentos a las cifras que salgan a la luz tras la emisión de este mismo viernes.

De esta manera, estamos ante la última oportunidad de 'Trivial Pursuit' de alcanzar sus objetivos en una primera temporada con la que RTVE no ha conseguido obtener los resultados que esperaba con él.