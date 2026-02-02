El nuevo aviso de Meteocat: inestabilidad generalizada en Cataluña con lluvias, nieve y viento

Cataluña afronta este martes una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica según ha adelantado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) este lunes 2 de febrero. Un tiempo desapacible que es muy probable se prolongue durante buena parte de la semana, con un nuevo descenso en la cota de nieve.

Se puede decir que este lunes registraremos cielos muy nubosos o completamente cubiertos en todo el territorio y precipitaciones que acabarán afectando a cualquier punto de la comunidad. Aunque por la tarde pueden abrirse algunos claros de sur a norte, no bastarán para frenar un episodio de lluvias muy repartido.

A primera hora de la mañana, las precipitaciones se concentrarán sobre todo en el cuadrante noroccidental, sobre todo en la vertiente sur del Pirineo y el Prepirineo. De forma puntual y transitoria, la lluvia también llegará a otras zonas de Cataluña a media mañana.

Ya por la tarde, los chubascos volverán a entrar por el oeste y se formarán en otros puntos del territorio, con una mayor probabilidad de tormentas locales.

Las lluvias serán en general de intensidad débil por la mañana, y entre débil y moderada a partir de la tarde. Aunque la mayoría de acumulaciones serán escasas o poco abundantes, localmente pueden ser intensas, especialmente en la vertiente sur del Pirineo y el Prepirineo, donde incluso pueden registrarse cantidades muy destacables.

La cota de nieve se situará alrededor de los 1.800 metros, subiendo puntualmente a los 2.000 metros por la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde bajará de forma notable hasta los 1.200 metros en el Pirineo occidental y los 1.400 metros en el resto del tercio norte. En las cotas altas del extremo norte del Pirineo se esperan episodios de ventisca durante las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán similares o ligeramente más altas, aunque en el litoral y prelitoral central y sur las máximas podrían ser algo más bajas. El viento será protagonista, con rachas muy fuertes en cotas altas del Pirineo occidental y episodios intensos asociados a los chaparrones.