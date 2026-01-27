Nuevo ataque contra Frank Cuesta en Tailandia: "Todo estaba planeado"

Frank Cuesta, más conocido como 'Frank de la Jungla', atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Todo comenzó con la polémica con su exmujer, Yuyee, por las tierras del santuario, luego vino su detención por la posesión ilegal de nueve nutrias de garras cortas y una pitón y, finalmente, la filtración de audios en los que admitía haber comprado animales.

Después de varios meses de calma, el herpetólogo ha vuelto a sufrir un nuevo ataque en Tailandia, concretamente en el Santuario Libertad, su refugio para animales. El naturalista ha denunciado lo ocurrido a través de un vídeo de YouTube, donde explica cómo sucedió todo.

En primer lugar, Cuesta reveló que unos desconocidos intentaron, hasta en dos ocasiones, prender fuego a la maleza del terreno, sorteando la cerca y colocando un material combustible entre la vegetación.

El naturalista comentó a todos sus seguidores que "tenemos un cortafuego en el suelo, que hace que el fuego no pueda extenderse, pero incluso así se podría haber quemado todo el Santuario. Suerte que lo vimos a tiempo y conseguimos pararlo".

No dudó en decir que "el susto es grandísimo", y "ayer lo vimos justo en el momento en que lo estaban prendiendo". Por ello, el herpetólogo tuvo que actuar al instante: "Hubo que meter aquí diez extintores, porque había un árbol gordo que sí que se quemó", mostrando la zona afectada.

La zona afectada / Sport

Pocos minutos después, llegaron los bomberos a uno de los conatos: "Prendieron en cuatro puntos de la misma zona. Es donde los bomberos encontraron la resina. Lo que querían es que la valla de separación se prendiera toda, para que el fuego entrara hacia dentro y se quemase".

El extenista desveló que los actores del ataque "saltaron la valla y pusieron en varios puntos un material que prende", ya que tenían intención de "crear una pared de fuego y quemarlo absolutamente todo".

Tiene claro que "estaba planeado", pues "sabían exactamente dónde hacerlo". Por último, señaló que "esto es alguien que conoce el sitio por dentro y lo ha hecho él mismo o ha dado instrucciones a alguien para que lo hiciera".