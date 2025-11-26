El nuevo alcalde de Nueva York se rinde a Héctor Bellerín: "Me encanta este hombre"

No lleva mucho tiempo en el cargo, pero Zohran Mamdani, el recién elegido alcalde de Nueva York, sigue demostrando por qué su ascenso político ha conseguido despertar simpatías tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Un hombre muy cercano con el pueblo que ha sorprendido a muchos.

En este caso, el político, primer alcalde musulmán y autoproclamado socialista en la historia de Nueva York, ha protagonizado un momento que no ha tardado en viralizarse después de recibir un afectuoso mensaje del futbolista español Héctor Bellerín, actualmente jugador del Real Betis y ex lateral del Arsenal.

La situación se produjo durante una intervención de Mamdani en The Adam Friedland Show, un espacio en el que los presentadores le sorprendieron con un vídeo grabado por el propio Bellerín. El futbolista, conocido tanto por su carrera dentro del campo como por su compromiso social, no tardó en arrancar una sonrisa al alcalde: "Me encanta este hombre", reaccionó.

En su saludo, Bellerín bromeó: "No sé si me reconoces con este escudo, este cabello y este bigote", aprovechando para reforzar el vínculo que tiene con el político a través de la pasión que ambos tienen hacia el Arsenal: "Ser del Arsenal está directamente relacionado con ser una persona jodidamente 'cool' y mi teoría queda comprobada contigo".

El futbolista también destacó la relevancia del triunfo electoral del alcalde de Nueva York: "incluso aquí en España sentimos la energía de lo que ha ocurrido. Es lo que necesita el Nueva York. El mundo".

Con un tono visiblemente cercano, Bellerín envió "mucho amor y respeto desde España" tanto a Mamdani como al presentador del programa, despidiéndose en el vídeo.

¿Sabías que Zohran Mamdani es accionista del Real Oviedo y un ferviente seguidor del fútbol europeo? Por eso no sorprende tanto que respondiera con tanta cercanía al defensa bético, asegurando que espera poder conocerlo en algún momento en persona.