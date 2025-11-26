Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FAMOSOS

El nuevo alcalde de Nueva York se rinde a Héctor Bellerín: "Me encanta este hombre"

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, demuestra una vez más por qué se ha ganado el apoyo del pueblo

Zohran Mamdani, mayor-elect of New York, left, and US President Donald Trump during a meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, US, on Friday, Nov. 21, 2025. Trump said he talked about the need for New York utility Consolidated Edison Inc. to lower rates during a meeting with Mamdani at the White House. Photographer: Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg

Zohran Mamdani, mayor-elect of New York, left, and US President Donald Trump during a meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, US, on Friday, Nov. 21, 2025. Trump said he talked about the need for New York utility Consolidated Edison Inc. to lower rates during a meeting with Mamdani at the White House. Photographer: Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg / Yuri Gripas / BLOOMBERG

David Cruz

David Cruz

No lleva mucho tiempo en el cargo, pero Zohran Mamdani, el recién elegido alcalde de Nueva York, sigue demostrando por qué su ascenso político ha conseguido despertar simpatías tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Un hombre muy cercano con el pueblo que ha sorprendido a muchos.

En este caso, el político, primer alcalde musulmán y autoproclamado socialista en la historia de Nueva York, ha protagonizado un momento que no ha tardado en viralizarse después de recibir un afectuoso mensaje del futbolista español Héctor Bellerín, actualmente jugador del Real Betis y ex lateral del Arsenal.

La situación se produjo durante una intervención de Mamdani en The Adam Friedland Show, un espacio en el que los presentadores le sorprendieron con un vídeo grabado por el propio Bellerín. El futbolista, conocido tanto por su carrera dentro del campo como por su compromiso social, no tardó en arrancar una sonrisa al alcalde: "Me encanta este hombre", reaccionó.

En su saludo, Bellerín bromeó: "No sé si me reconoces con este escudo, este cabello y este bigote", aprovechando para reforzar el vínculo que tiene con el político a través de la pasión que ambos tienen hacia el Arsenal: "Ser del Arsenal está directamente relacionado con ser una persona jodidamente 'cool' y mi teoría queda comprobada contigo".

El futbolista también destacó la relevancia del triunfo electoral del alcalde de Nueva York: "incluso aquí en España sentimos la energía de lo que ha ocurrido. Es lo que necesita el Nueva York. El mundo".

Con un tono visiblemente cercano, Bellerín envió "mucho amor y respeto desde España" tanto a Mamdani como al presentador del programa, despidiéndose en el vídeo.

Noticias relacionadas y más

¿Sabías que Zohran Mamdani es accionista del Real Oviedo y un ferviente seguidor del fútbol europeo? Por eso no sorprende tanto que respondiera con tanta cercanía al defensa bético, asegurando que espera poder conocerlo en algún momento en persona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pipi Estrada pone fecha para la destitución de Xabi Alonso: 'Ya lo han decidido
  2. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'No se pueden empezar las vacaciones un viernes
  3. Dónde está el corazón de Maradona: La Justicia resuelve el misterio 5 años después de su muerte
  4. Un abogado laboralista cuenta el truco para cobrar el paro pese a renunciar al trabajo voluntariamente
  5. José Ebenezer, mecánico, pone en alerta a los conductores por esta nueva moda en los coches: 'Tiene sus desventajas
  6. Protección Civil alerta a los catalanes: prepara un kit de emergencia en casa para sobrevivir 72 horas
  7. El nuevo club exclusivo de Cristiano Ronaldo y la pareja de Tamara Falcó: estas son las condiciones para acceder
  8. Los chollos más buscados: estas son las ofertas más vendidas en el Black Friday 2025

Marta Rodríguez: "Estos profesionales deben tener grandes conocimientos en salud pública y epidemiología, ia sin descuidar la mirada humanista"

Marta Rodríguez: "Estos profesionales deben tener grandes conocimientos en salud pública y epidemiología, ia sin descuidar la mirada humanista"

Adriana Auset, abogada, sobre emprender en pareja: "Puede salir muy bien o ser un desastre"

Adriana Auset, abogada, sobre emprender en pareja: "Puede salir muy bien o ser un desastre"

El nuevo alcalde de Nueva York se rinde a Héctor Bellerín: "Me encanta este hombre"

El nuevo alcalde de Nueva York se rinde a Héctor Bellerín: "Me encanta este hombre"

Mónica Martínez: "El tema del envejecimiento necesitaría una planificación a nivel europeo"

Mónica Martínez: "El tema del envejecimiento necesitaría una planificación a nivel europeo"

Mónica Martínez: "El alargo de la esperanza de vida es uno de los éxitos más grandes de las sociedades avanzadas"

Mónica Martínez: "El alargo de la esperanza de vida es uno de los éxitos más grandes de las sociedades avanzadas"

Así te hemos contado la segunda jornada del foro España 360: medio ambiente y salud, a debate

Así te hemos contado la segunda jornada del foro España 360: medio ambiente y salud, a debate

Llorenç Galmés: "Nos sentimos solos y desesperados" debido a la situación migratoria en Islas Baleares

Llorenç Galmés: "Nos sentimos solos y desesperados" debido a la situación migratoria en Islas Baleares

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Hay cartas de despido que no se las cree nadie y casi todas tienen el mismo error"

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Hay cartas de despido que no se las cree nadie y casi todas tienen el mismo error"