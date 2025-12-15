Así es el nuevo abono de transporte transnacional del Gobierno de Pedro Sánchez: Cuándo sale y qué precio tendrá

El sector de la movilidad llega con novedades de cara al año 2026 con un nuevo abono único de transporte que permitirá a sus usuarios viajar por todo el país por 60 euros al año.

Se trata de un reintegro que permitirá viajar con cercanías, media distancia y autobuses que sean competencia estatal.

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia de prensa este lunes donde ha repasado el año, una medida que ya había sido expuesta a principios de año pero que no ha sido hasta ahora que ha cogido forma con la mirada puesta en el próximo.

Archivo - Estación de cercanías del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. / RENFE - Archivo

Además, el coste se reducirá a la mitad, 30 euros, para los menores de 26 años y también se ha comunicado que los descuentos en el transporte público existentes en 2025 se extenderán durante 2026.

"Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora", apuntaba el socialista en la rueda de prensa, que apuntaba que iba "a cambiar para siempre la forma en la que entendemos y usamos el transporte público".

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la 'Reunión de Alto Nivel, Democracia siempre', en el Palacio de la Moneda, a 21 de julio de 2025, en Santiago de Chile (Chile). / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

La medida no incluye los viajes en alta velocidad, así como los metros o tranvías de las ciudades, por eso Sánchez ha hecho un llamamiento a que las comunidades autónomas incentiven y faciliten "el acceso asequible al transporte público".

Cuándo sale a la venta el nuevo abono de transporte

Estos nuevos abonos entrarán en juego a partir de "la segunda quincena mes de enero" y pretende ser una solución "para dos millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día".

"Un trabajador que todos los días vaya de Vigo a Santiago, o de Jerez a Sevilla, podrá ahorrarse hasta un 60% del gasto mensual gracias al abono único", ponía como ejemplo el jefe del Ejecutivo.