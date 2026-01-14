Nuevas ofertas de Aldi: la carne está más barata, pero solo por tiempo limitado

Nos encontramos en plena cuesta de enero, lo que hace que sea crucial encontrar esas promociones que nos permitan ahorrar algo de dinero a la hora de afrontar nuestros gastos cotidianos.

Y, precisamente, una de las estrategias más útiles a seguir tiene que ver con prestar atención a las ofertas destacadas de los supermercados; siendo la cadena Aldi aquella en la que nos centraremos aquí.

Sobre todo, porque esta última ha lanzado una nueva promoción relacionada con la carne, la cual se ha estrenado esta misma semana y durará solo hasta el próximo día 18 de este mismo mes.

Entre los productos que encontramos rebajados, destacan tres en concreto que provienen del cerdo y pueden hacer que nuestra cartera no se resienta tanto como ocurriría de manera normal:

Filetes de lomo de cerdo extratiernos: 3,79€ (antes 4,49€)

3,79€ (antes 4,49€) Costillas de cerdo troceadas: 3,09€ (antes 3,65€)

3,09€ (antes 3,65€) Burger meat de vacuno y cerdo: 3,75€ (antes 4,29€)

Evidentemente, estamos ante descuentos que se aprovecharán más si conseguimos estos productos de manera acumulada. Por tanto, se trata de una promoción ideal si tenemos que hacer la típica compra mensual.

Por otro lado y en cuanto a productos relacionados, Aldi también ha rebajado de forma temporal su pata de pulpo cocida, la cual ha pasado de costar 9,89€ a solo 7,99€.

Eso sí, antes de terminar hemos de recordar una vez más que esta promoción solo estará disponible hasta el próximo 18 de enero, momento en el que estos productos volverán a subir a su precio habitual.