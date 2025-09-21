Las nuevas normas que pone la DGT sobre la mesa: dos ocupantes por vehículo y más

La DGT siempre está buscando nuevas formas de mejorar la circulación en las carreteras españolas y de mejorar la seguridad vial (e incluso mejorar la situación medioambiental) mediante leyes que se modifican o directamente se implementan.

Ahora ya hemos salido de una época en la que siempre aumentan los siniestros, pues hay mucho más movimiento en la carretera en pleno verano. Precisamente, con el objetivo de descongestionar las grandes ciudades de nuestro país, la Dirección General de Tráfico ha propuesto dos nuevas normas.

Como hemos mencionado, estas normas han sido propuestas pero todavía no se han implementado en España. Sin embargo, sí que se encuentran ya vigentes en algunas zonas del país.

La primera de esas normas es que en algunas zonas sea obligatorio que haya dos personas por vehículo. Esta misma medida se encuentra ya vigente en las Islas Canarias y Baleares, donde en época de vacaciones se congestionan especialmente las carreteras. Esta medida es similar a los carriles VAO, pero de forma extendida a más vehículos.

La otra de las medidas es algo más polémica ya que implica hacer un pago al día por circular cuando haya solo un ocupante en el vehículo.

Se estima que el 85% de los vehículos que circulan en España lo hacen con una única persona en su interior y esa medida es insostenible, asegura Pere Navarro, director de la DGT.

Ya en Ibiza y Fuerteventura se aplica este pago a los no residentes por utilizar un vehículo, y la próxima en implementarlo será Mallorca donde los visitantes tendrán que pagar hasta 150 euros por el uso de la carreteras.

La DGT asegura que estas medidas reducirían el tráfico en hora punta, mejorarían la fluidez en las carreteras urbanas y, además, se mejoraría la situación medioambiental. En cualquier caso, estas medidas aún están en fase de investigación, por lo que no está confirmado que se vayan a implementar.