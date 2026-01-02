Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coleccionismo

Las nuevas monedas de Euro que ya quieren todos los coleccionistas: se revalorizarán

2026 trae nuevas monedas de Euro a Europa, y todos los coleccionistas saben lo que eso significa: revalorización en el futuro.

Moneda de euro de Bulgaria

Moneda de euro de Bulgaria

Álex Pareja

Álex Pareja

El interés por las nuevas monedas de euro búlgaras, introducidas el 1 de enero de 2026, ha despertado una gran expectación entre los coleccionistas de todo el mundo, ya que las primeras emisiones de países que se incorporan al euro suelen multiplicar su valor con el tiempo gracias a su simbolismo histórico.

El atractivo de los primeros euros búlgaros

Bulgaria, vigésimo primer miembro de la eurozona, ha lanzado monedas que mantienen la esencia de sus levs para suavizar la transición, con diseños que incluyen figuras icónicas como San Iván de Rila en la moneda de 1 euro, Paisio de Hilandar en la de 2 euros (con la inscripción "Dios Salve a Bulgaria") y el Jinete de Madara, entre otros.

Estas piezas, acuñadas en la Casa de Moneda de Bulgaria y en Eslovaquia, ya circulan junto al lev durante un mes de coexistencia, pero los kits iniciales de prueba (disponibles desde diciembre por unos 10 euros) se han convertido en objetos codiciados por numismáticos nacionales e internacionales.

El Banco Nacional de Bulgaria ha impulsado su difusión, y se ha generado un gran interés ya que podrían elevar su valor futuro, tal y como ha ocurrido con primeras las tiradas de otros países como Eslovenia o Eslovaquia en lo que a la adopción del euro se refiere.

En el mercado numismático actual, estos kits y monedas sin circular de la serie 2026 se ofertan en sitios especializados por precios que ya superan su valor facial, con paquetes completos rozando los 20 o 30 euros según el estado, y con expertos que ya prevén revalorizaciones significativas a medida que la demanda crezca con el paso del tiempo.

Las versiones para coleccionistas, con acabados especiales y límites de emisión, son otro caso todavía más especial, ya que se diferencian de las monedas que ya están en circulación por su peso, diámetro o color. En todo caso, cualquiera de estas monedas de euro ya está siendo objeto de deseo.

El auge del coleccionismo de monedas, entre las que se incluyen estas nuevas incorporaciones de las monedas de euro, responde a la tradición de que las emisiones iniciales suelen convertirse en rarezas muy valoradas por los coleccionistas, sobre todo con el paso de los años.

