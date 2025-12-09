Nuevas convocatorias para conseguir trabajo como funcionario: plazos y cómo apuntarse

El BOE ha publicado nuevas oposiciones para poder trabajar como funcionario en España. Se trata de un total de 153 nuevas convocatorias que ofrecen 728 plazas para funcionario de carrera o personal laboral fijo en administraciones públicas estatales, autonómicas y locales. Esto es todo lo que necesitas saber.

Nuevas oportunidades

Estas convocatorias se suman a las anunciadas previamente, con plazos aún abiertos, y destacan por concentrarse en bolsas de empleo temporal, especialmente en el sector sanitario como el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, ideales para acumular méritos por servicios prestados.

La mayoría pertenece al Grupo A1, requiriendo grado universitario, aunque destacan ofertas accesibles como las 176 plazas de auxiliares administrativos en el Ayuntamiento de Valencia (solo ESO necesaria) o las 45 en la Universidad de Huelva.

Otras destacadas incluyen 161 plazas para médicos inspectores en la Seguridad Social, con 148 de ingreso libre y 13 reservadas para discapacidad.

Los plazos varían: hasta el 31 de diciembre para Valencia y Seguridad Social, o el 26 para Huelva, y se pueden consultar filtrando por "Plazo abierto" en administracion.gob.es. Plataformas como el BOE permiten acceder a las bases reguladoras, y muchas son locales superando en número a las autonómicas.

Bolsas temporales en especialidades como oftalmología, psicología clínica o cardiología en Valencia también suman puntos para la carrera profesional. Estas nuevas convocatorias reflejan la demanda constante de empleo público estable, donde requisitos accesibles como la ESO convierten puestos administrativos en puertas de entrada ideales para miles de aspirantes.

Para todos aquellos interesados, se aconseja revisar detalladamente las bases en el BOE y preparar la inscripción cuanto antes, considerando el volumen de plazas y la competencia.