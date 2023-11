Nuevas ayudas y pensiones para amas de casa mayores de 52 años

Muchas amas de casa no tienen acceso a la mayoría de prestaciones contributivas por desempleo o pensiones del sistema La Seguridad Social ofrece dos tipos de prestaciones y pensiones no contributivas por las que no son necesarias haber cotizado

Hasta hace poco, habitualmente las amas de casa no cotizaban en la Seguridad Social. Este hecho, provocaba que muchas no tuvieran acceso a la mayoría de prestaciones contributivas por desempleo o pensiones del sistema.

Aunque, en el supuesto de que no dispongan de recursos económicos suficientes y cumplan una serie de requisitos, podrán acceder a otro tipo de prestaciones no contributivas.

Es importante diferenciar una empleada de hogar de una ama de casa. Una ama de casa ejerce tareas del hogar sin recibir sueldo, mientras que la empleada del hogar realiza tareas similares recibiendo una contraprestación por ello, con su consecuente alta en la Seguridad Social.

En este contexto, la Seguridad Social ofrece dos tipos de prestaciones y pensiones no contributivas por las que no son necesarias haber cotizado. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) también ofrece un subsidio por desempleo, que se puede cobrar hasta la jubilación, aunque será necesario tener un mínimo cotizado.

El subsidio para mayores de 52 años tiene una cuantía equivalente al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), que hoy en día supone un importe de 480 euros mensuales que se perciben hasta encontrar un empleo o alcanzar la edad de jubilación. Esta prestación cotiza por el 125% de la base mínima, es decir, por una base de 1.575 euros al mes.

Para acceder al subsidio para mayores de 52 años hay que tener al menos 15 años cotizados en la Seguridad Social, de los cuales, al menos 6 deben estar bajo el Régimen General de la Seguridad Social. Además, se debe encontrar en situación de desempleo y constar como demandante del mismo, y no tener rentes superiores al 75% del salario mínimo interprofesional.