Nuevas alertas naranjas en Catalunya: el Meteocat predice un inicio de semana accidentado

El inicio de 2026 ha sido bastante inestable en lo que a clima se refiere: desde hace aproximadamente un mes, no ha parado de llover en muchas regiones de España, haciendo que las agencias de meteorología lanzasen numerosas alertas amarillas y naranjas al respecto.

En este sentido, parece que Catalunya no se libra en la jornada de hoy, día 16 de febrero. Sobre todo, porque el Meteocat ha publicado varias advertencias en la zona sureste de la región. Pero, ¿cuáles son los motivos?

Al parecer, la agencia de meteorología ha predicho fuertes rachas de viento para las zonas de Barcelona, Igualada y Tarragona. No obstante, estas no serán las únicas: a partir del mediodía, estas alertas se extenderán hacia Manresa, Lleida, Vielha y la Seu d'Urgell.

La mala noticia es que el Meteocat no retirará estos avisos hasta mañana por la tarde, por lo que recomienda extremar precauciones al respecto. Además, la agencia ha advertido también de la presencia de fuertes lluvias en la zona del Prepirineo.

En el resto de la región, los cielos permanecerán nublados en general, pero no se esperan precipitaciones a lo largo del día. Eso sí, el Meteocat ha anunciado que la visibilidad no será buena en la zona del litoral, donde habrá bancos de niebla que irán desapareciendo conforme avance la jornada.

En cuanto a las temperaturas, estás se mantendrán estables con respecto a jornadas anteriores en la mayor parte de Catalunya, experimentando alguna que otra subida puntual en el sur de la Comunidad Autónoma. En este caso, estaríamos hablando de 1ºC de mínimas y 23ºC de máximas.

Al margen de esto, el Meteocat ha predicho que el tiempo se irá estabilizando conforme avance la semana, momento en el que los cielos se empezarán a despejar a espera de ver qué ocurrirá exactamente este fin de semana.

Por lo demás, parece que el clima de Catalunya tendrá un breve descanso después de las últimas borrascas; aunque todo apunta a que llegarán más a lo largo de este mismo año 2026, por lo que habrá que estar muy pendientes de los futuros avisos de las agencias de meteorología.