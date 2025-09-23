Nuevas alertas para hoy en Catalunya: el tiempo continúa siendo imprevisible

El tiempo continúa siendo imprevisible en estas últimas semanas, pasando del calor y los cielos despejados a las lluvias y al descenso de las temperaturas. Para hoy, martes 23 de septiembre de 2025, el Meteocat ha activado alertas por la intensidad de las lluvias.

Aunque se esperan luvias en varias zonas del territorio, será en Barcelona, Girona y zonas colindantes donde se ha activado la alerta para esta tarde por la intensidad de las lluvias, con tormentas que podrían traer incluso granizo. Sin contar con estas zonas, en el resto se esperan algunos chubascos débiles o moderados.

Por la mañana, eso sí, el cielo se mantendrá mayormente despejado, excepto en el norte del Pirineo. Continuará así hasta media mañana, momento en el que las nubes crecerán y se seguirán extendiendo a lo largo de la tarde a toda la mitad este y al litoral central. Estas serán las zonas afectadas por las posibles lluvias.

Se espera nieve entre los 2.000 y los 2.200 metros, bajando puntualmente en el Pirineo norte. No se espera en ningún otro punto y, como se indicaba, sólo tendremos la posible presencia de granizo en las zonas donde las lluvias y las tormentas se concentrarán de forma más intensa.

Las temperaturas van a descender ligeramente, aunque mantendremos la sensación de los últimos días. Se rozarán los 25 grados de máxima en algunos puntos del territorio, pero lo normal es que sean más bajas, con mínimas durante la mañana que pueden llegar a ser de menos de 10 grados.

La visibilidad será buena en general exceptuando algunos bancos de niebla que se mantendrán durante la mañana en la Plana de Vic y algunos puntos del norte, pudiendo volver durante las precipitaciones. El viento se notará en el Empordà con tramontana y en el Ebro con mestral, con algunas rachas fuertes.