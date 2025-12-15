Nuevas alertas de la AEMET en estas zonas de España: la borrasca Emilia vuelve a la carga

Pese a que la semana pasada hiciera buen tiempo en ciertas zonas de la Península Ibérica, la AEMET ha lanzado una nueva advertencia relacionada con la borrasca Emilia.

En este mismo sentido, se espera un fuerte volumen de preocupaciones en varias Comunidades Autónomas de España, incluyendo lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado. Pero, ¿qué regiones se han visto amenazadas exactamente?

En la jornada de hoy mismo, día 15 de diciembre, la AEMET ha lanzado una nueva alerta en la región de Cádiz en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcisa, aunque también habrá precipitaciones en otras provincias.

En este sentido, la agencia de Meteorología también ha lanzado advertencias en Castilla y León, más concretamente en las provincias de Zamora y de León, por lo que habrá que allí salir de casa con paraguas.

la otra región de España que volverá a verse afectada por la borrasca Emilia se corresponde con Huesca y Teruel, por lo que se esperan precipitaciones también en gran parte del territorio de Aragón.

Por otro lado y en referencia a las temperaturas, la AEMET ha destacado un descenso generalizado de las mismas de hasta 5ªC, dejándonos con 10ºC de mínimas y 15ºC de máximas.

Y es que la AEMET ha pedido paciencia con respecto a esta nueva llegada de la borrasca Emilia, dado que todo apunta a que el tiempo no mejorará de manera inmediata en la Península Ibérica.

Por ello, habrá que estar atentos a las próximas previsiones de la agencia de meteorología con tal de conocer cómo evoluciona el clima a lo largo de esta misma semana.