Así es la nueva vida de Raphael tras diagnosticarle un linfoma cerebral

Raphael ha marcado un antes y un después en la música tanto a nivel nacional como internacional. El cantante revolucionó al mundo entero con sus canciones más míticas como 'Yo soy aquel', 'Como yo te amo', 'Digan lo que digan' o 'Mi gran noche'.

En diciembre del año pasado, el artista dio un susto cuando sufrió un fallo cerebrovascular mientras grababa 'La Revuelta' con David Broncano. La entrevista se tuvo que parar y el artista se marchó por su propio pie para ir directamente al hospital Clínico a realizarse unas pruebas.

En el hospital le diagnosticaron un linfoma cerebral, una enfermedad que le obligó a cancelar todos los compromisos que tenía previstos. Sin embargo, tras siete meses, Raphael ha reaparecido en ‘Informativos Telecinco’ para compartir cómo se encuentra actualmente.

El cantante español ha empezado explicando que "afortunadamente me sacaron adelante de una manera rápida".

No obstante, ha confesado que "me acuerdo que cuando vinieron a explicarme lo que me ocurría yo ya estaba puesto en la carretera. Le dije al médico: 'Lo que vaya a hacer, hágalo ya'".

En 2003, Raphael ya vivió un momento delicado tras el trasplante de hígado, pero ha manifestado que esta vez las sensaciones han sido distintas: "Este linfoma ha sido mucho más engañoso porque no llegué a perder el juicio".

"Yo seguía enterándome de lo que pasaba, pero no entendía. No les podía ayudar y eso me dejaba con la mosca detrás de la oreja", ha asegurado a Carlos Franganillo.

Además, un médico del hospital le advirtió: "Al final del primer mes, uno de los médicos que estaba me preguntó si ensayaba mucho. Le dije que no, que soy más del último momento. Me dijo: 'Pues vete ensayando', diciendo que ya me quedaba poco".

Sobre cómo se encuentra, ha señalado que su vida son los escenarios: "Yo soy carne de escena y yo moriré en el escenario. Es la forma que tengo de ser feliz".