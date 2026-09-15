La nueva vida de Patricia López Arnaiz, actriz de 'Los Domingos', viviendo en un pueblo de la montaña alavesa

En una reciente entrevista para ¨El País¨, Patricia López Arnaiz se sinceraba sobre cómo es su nueva vida en el campo, alejada de los focos y rodeada de naturaleza. Una decisión que sigue un curso lógico sobre cómo la intérprete valora el concepto de privacidad.

Algo especialmente relevante teniendo en cuenta que Patricia López Arnaiz había mantenido una vida sencilla a nivel profesional antes de llegar al mundo del cine. Pero, ¿cómo es su vida ahora que vive en un pueblo de menos de 50 habitantes?

En la entrevista, Arnaiz menciona que valoraba su anterior vida de manera positiva, en la que trabajó como camarera en Bilbao para, posteriormente, ser monitora en un ikastola y productora de una sala de conciertos en la región de Vitoria.

Patricia López Arnaiz / Imagen de archivo

¨Cuando surgieron los primeros proyectos en el cine y la televisión, sentía que ese capítulo de mi vida se estaba cerrando¨, algo que obligó a Arnaiz a afrontar una de las dificultades colaterales que llegan con el hecho de ser actor: la fama y la pérdida de intimidad asociada a la misma.

De hecho, Patricia aseguraba en la entrevista que nunca tuvo en mente ser actriz, por lo que decidió acabar mudándose a una zona rural de Vitoria con el objetivo de encontrar esa paz tan ausente dentro del mundillo del cine.

Así es la nueva vida de Patricia López Arnaiz

La nueva vida de Arnaiz se sitúa en una localidad de 49 habitantes, rodeada de extensos bosques de pinos. Un entorno donde la actriz busca una profunda sensación de desconexión con la que lidiar con el ajetreado ritmo de vida del gremio de actores y actrices.

Para conseguirlo, Patricia tomó la decisión de retirarse por completo del mundo de las redes sociales, contando únicamente con un Nokia antiguo (no amparado por el término de ¨teléfono inteligente¨) y una cuenta de correo por si alguien necesita contactar con ella.

En este sentido, Patricia asegura que esta nueva vida está generando un efecto positivo en ella: ¨Me gusta esta paz, me aterriza y me produce placer¨. Una decisión que, además, también tomó de cara a asegurar su libertad personal, según comentaba la actriz en la entrevista.

Patricia López Arnaiz, actriz / Imagen de archivo

Esto último se desprende de lo que supone ser actriz en activo: extensos rodajes, inauguraciones, actos encaminados a hacer networking… Arnaiz tomó la decisión de rechazar todo ello y de vivir la vida según se le antojara desde que se hizo famosa.

Algo que parecía inevitable después de ganar dos Goyas y ser reconocida con una Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, pero lo cierto es que sus acciones demuestran que la libertad solo termina si nos dejamos llevar por las complicadas corrientes de la vida.