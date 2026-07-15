La nueva vida de David Beckham, exfutbolista profesional: colmenas, un huerto y más de cien árboles lejos del ruido de Londres

David Beckham, a sus 51 años, ha cambiado su aclamada carrera como futbolista por una vida tranquila en el campo inglés, donde cuida colmenas, cultiva su propio huerto y ha plantado más de cien árboles en su propiedad de Cotswolds, lejos del bullicio de Londres.

El exfutbolista, que acumuló trofeos en Manchester United, Real Madrid, Milan, PSG y fue capitán de la selección de Inglaterra, ha encontrado en la vida rural un refugio que le permite desconectar de las exigencias de la fama y dedicarse a pasatiempos que nunca imaginó que disfrutaría tanto.

Su propiedad en Costwolds

Beckham y su esposa Victoria adquirieron su casa en Cotswolds en 2016 por más de 12 millones de euros, una mansión de piedra que cuenta con 8 habitaciones, spa, gimnasio, zona de juegos y bodega. La propiedad está rodeada por los idílicos paisajes de la campiña inglesa, a aproximadamente dos horas en coche al oeste de Londres, en una de las regiones más encantadoras del Reino Unido.

Sin embargo, lo más valioso de esta propiedad no es la casa en sí, sino los terrenos que la rodean, donde Beckham ha desarrollado su faceta como hombre de campo. El excentrocampista ha invertido una auténtica fortuna en diseñar y poner en marcha una granja que destaca por ser autosostenible, eficiente y plenamente productiva, transformando lo que inicialmente comenzó como un simple pasatiempo en un proyecto agrícola de primer nivel.

El huerto como pasión

Ahora Beckham se dedica en cuerpo y alma a podar los cultivos personalmente, revisar minuciosamente el estado de la tierra y planificar con antelación las próximas cosechas de la temporada. En su huerto se pueden ver cebollas, coliflores, repollos, batatas, patatas, pepinos, ajos, un área de frutos rojos, higos y hasta olivos.

El propio Beckham ha reconocido en sus redes sociales cómo ha cambiado su vida en estos últimos años. Con lo grande que es la parcela, tiene espacio para plantar plantas aromáticas y flores, y él mismo hace recorridos por el terreno donde tiene plantados todos sus alimentos.

También le da a la apicultura

Uno de los pasatiempos más curiosos de Beckham es la apicultura, un hobby que, según él mismo cuenta, nació durante la pandemia. Uno de sus hijos, Cruz, le dijo que había visto unas colmenas australianas y que deberían comprar una. Y así empezó todo.

El exfutbolista ha instalado una compleja red de colmenas de última generación destinadas a la producción de miel orgánica de una calidad excepcional. Produce su propia miel, un logro del que se siente especialmente orgulloso, y ha convertido la apicultura en una parte fundamental de su rutina diaria en el campo.

Este hobby no solo le permite obtener un producto natural y saludable, sino que también le conecta con la naturaleza y le proporciona una satisfacción que no encontraba en otras actividades, quién sabe si igual o más que el propio fútbol.