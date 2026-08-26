La nueva vida de Casey Stoner, bicampeón de MotoGP, en una finca australiana tras dejar atrás Mónaco y Suiza: "Nos encanta el espacio y la privacidad"

Casey Stoner cambió el ruido de los circuitos y la vida entre Mónaco y Suiza por algo mucho más tranquilo: una finca de cinco hectáreas en el interior de Gold Coast (Queensland). El bicampeón del mundo de MotoGP decidió regresar a Australia después de una carrera profesional marcada por los viajes constantes y ahora disfruta de una vida mucho más familiar junto a su mujer, Adriana, y sus dos hijas.

La elección de la vivienda no fue casualidad. Según explicó Adriana en una entrevista, la pareja quedó fascinada desde el primer momento por el acceso de entrada de la propiedad, un camino rodeado de enormes higueras. Después de haber pasado buena parte de su vida adulta viajando de un país a otro por la competición, ambos tenían claro que querían regresar a Australia cuando Casey pusiera punto final a su carrera deportiva.

El resultado es una casa rodeada de naturaleza, con espacio suficiente para que la familia pueda disfrutar de una vida prácticamente independiente: "nos encanta el espacio y la privacidad que proporciona", explica Adriana, quien también destaca que la finca se encuentra suficientemente cerca de la ciudad y de un aeropuerto para que resulte práctica, especialmente porque Casey todavía viaja con frecuencia.

Una finca para vivir en familia y recuperar la tranquilidad

La nueva vida de Stoner está muy alejada de la imagen asociada al piloto que conquistó dos títulos de MotoGP. En la propiedad, sus hijas cuentan con ponis y una pista para montar a caballo, mientras que Casey, como no podía ser de otra forma, también creó un circuito de tierra para enseñarles a conducir motos.

La familia, formada por Casey, Adriana y sus hijas Alessandra y Caleya, comparte además el hogar con su perro Frankie y los ponis Gucci y Janie. Los fines de semana, según cuenta la mdre, las niñas disfrutan tanto allí que no quieren marcharse.

Eso sí, la vivienda necesitaba de una importante reforma. La pareja se instaló primero en un cobertizo acondicionado mientras se ejecutaban las obras, que comenzaron en 2023. Así, el proyecto transformó toda la casa: nueva cocina, baños renovados, escaleras, despacho, mudroom y una ampliación de la planta superior para crear el dormitorio principal, el vestidor y el baño.

Uno de los espacios más únicos es la sala de trofeos. Allí, Stoner conserva dos de las motos con las que hizo historia en MotoGP: la Ducatti GP7 y la Honda RC212V, convertidas ahora en parte de la decoración de su hogar.