La nueva vida de Carlos Lozano, presentador de la primera edición de “OT”, con ovejas, gallinas y huerto en un pueblo de la Sierra Norte de Madrid

Carlos Lozano fue en su momento uno de los rostros más mediáticos de la televisión, y ahora ha vuelto a Telecinco con el que pretende convertirse en un nuevo programa estrella de la cadena: 'Amor... ¡o lo que surja!'. Pero la vida de Carlos Lozano ha cambiado mucho más allá de los platós.

Así ha cambiado la vida de Carlos Lozano después de alejarse de las cámaras

Antes de aceptar este nuevo proyecto, un programa de citas que pretende recuperar un formato históricamente exitoso en España, Lozano ya había dado un giro radical a su vida: vendió sus casas en Madrid y se prejubiló.

Además, Carlos Lozano se había mudado a un pequeño pueblo en el que vive rodeado de animales. Allí cuida una granja y un huerto y, en general, se ha adaptado a un ritmo de vida mucho más tranquilo que el que llevaba años atrás.

Carlos Lozano reapareció en Telecinco atacando a la cadena: "Hay mucha gente que no debería estar". / MEDIASET

Este cambio de aires también pasa por uno de prioridades: el presentador ya se forjó en su momento una carrera de éxito, así que ahora se preocupa sobre todo de estar con sus ovejas, organizar barbacoas con sus amigos e irse de vacaciones cuando le apetezca.

Uno de los aspectos que Carlos Lozano más disfruta de su nueva vida es la cercanía que existe entre los vecinos del pueblo. Según cuenta, todavía practican el trueque e intercambian productos como huevos, pimientos o lechugas según lo que necesite cada uno.

Carlos Lozano en una promo de 'Amor...o lo que surja' / Mediaset

Este ambiente rural de paz y tranquilidad ha hecho que los gustos de Lozano cambien mucho: ya no es una persona que esté para discotecas ni grandes festividades, sino que prefiere planes de tarde y una vida sin demasiada exposición pública.

El presentador también se abrió acerca de su vida sentimental pasada, y asumió muchos de los errores que cometió: mintió, fue infiel y en general causó mucho dolor que asegura que más tarde se le devolvió en lo que considera como una especie de 'karma'.

Carlos Lozano critica a Sálvame por "sacar noticias por sacarlas" / sport

Ese es otro de los grandes cambios que han llegado a su vida: Carlos Lozano intenta no repetir los errores de su pasado. El cambio no es simplemente de aires, también es personal, y eso se refleja a través de su día a día.

Todas estas declaraciones demuestran que su regreso a Telecinco no significa que Carlos Lozano siga siendo la misma persona que conoció el público años atrás. El presentador ha dado un giro radical tanto a su estilo de vida como a su forma de afrontar las relaciones personales.

Y es que después de todo, quizá esa nueva forma de entender las relaciones también influya en su papel al frente de un programa de citas. Carlos Lozano ha vuelto a la televisión, pero lo ha hecho convertido en una persona muy diferente a la que el público recuerda