La nueva tendencia que Haaland ha marcado: comer albóndigas en este restaurante noruego

El delantero Erling Haaland está de sequía goleadora. El futbolista del Manchester City no atraviesa su mejor momento, ya que lleva sin ver puerta desde el 7 de enero de 2026, cuando anotó un tanto desde los once metros al Brighton.

Esta noche, el noruego tiene una oportunidad de oro para rehacerse ante el Galatasaray. Sus goles pueden ser decisivos para que el Manchester City, entrenado por Pep Guardiola, se clasifique entre los ocho primeros de la Champions League, evitando la ronda previa.

Alejado de los terrenos de juego, el delantero del Manchester City es tendencia después de acudir al restaurante noruego Kafe Jaerbuen en Naerbo, Noruega.

El noruego no dudó un instante en probar uno de los platos más tradicionales del establecimiento: las albóndigas.

Desde el medio inglés 'The Sun' hablaron con la propietaria del restaurante, Jette Bjorland, quien desveló que el delantero pidió dos porciones grandes de albóndigas. Además, confesó que no tuvo ningún problema en acabarse los dos platos.

"Nuestras porciones son enormes, pero él las comió sin problema. Es un tipo grande, debe comer mucho", explicó la propietaria a 'The Sun'.

Haaland, señalado en el City tras la derrota contra el United / Associated Press/LaPresse

Después de la visita, el restaurante tuvo claro que debía aprovechar el tirón del momento y decidió cambiar el nombre del plato a 'Las Albóndigas de Haaland'. Un plato que ya es todo un éxito en Noruega y que se está volviendo viral en redes sociales.

Noticias relacionadas

Además, la propietaria de Kafe Jaerbuen aseguró que sirven más de 30 kilos de este plato al día.