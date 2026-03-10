Nueva subasta del Tesoro: las Letras a 9 meses suben al 2,17% y atraen miles de millones de euros

El Tesoro Público español ha vuelto a los mercados con una nueva subasta de deuda a corto plazo marcada por la incertidumbre geopolítica que está salpicándonos desde que explotase el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán.

En plena segunda semana del conflicto en Oriente Medio después del ataque estadounidense e israelí a Irán, el organismo ha colocado casi 3.000 millones de euros en Letras del Tesoro a tres y nueve meses.

Concretamente el Tesoro adjudicó un total de 2.999,36 millones de euros, una cifra que se sitúa dentro de los objetivos previstos por el organismo dependiente del Ministerio de Economía. Para esta emisión, el rango orientativo estaba fijado entre 2.500 y 3.500 millones de euros.

Una buena parte de la emisión correspondió a las Letras a nueve meses (2.014,58 millones de euros), un tipo de deuda pública que registró una rentabilidad marginal de 2,175%, superior al 2,022% de la subasta anterior, celebrada el pasado mes de febrero.

Letras del tesoro / Sport

¿Y qué hay de las Letras a tres meses? Esta tipología alcanzó una colocación de 984,78 millones de euros. En este caso, el tipo de interés marginal se situó en el 1,981%, también ligeramente por encima del 1,947% registrado en la última emisión.

La demanda por parte de los inversores volvió a ser elevada en ambos plazos:

Letras a tres meses : peticiones por un valor de 1.780 millones de euros.

: peticiones por un valor de 1.780 millones de euros. Letras a nueve meses: la demanda superó los 3.194 millones.

El aumento de las rentabilidades se produce en un contexto de mayor volatilidad en los mercados financieros. Como imaginaréis, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio han generado movimientos en los mercados de deuda y han incrementado la incertidumbre entre los inversores. Escenario en el que es más atractivo la deuda pública a corto plazo.