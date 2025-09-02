Nueva señal de la DGT: así sabrán los radares si guardas la distancia de seguridad

Cada cierto tiempo, la Dirección General de Tráfico (DGT) actualiza su catálogo de señales con el objetivo de prevenir el mayor número posible de accidentes en carretera, al mismo tiempo que se adapta a las nuevas circunstancias que se producen con el auge de nuevos tipos de vehículos.

En esta ocasión, os queremos hablar de la señal S991f, una de las últimas novedades que se han incluido en el catálogo oficial de tráfico en vigor desde el pasado 1 de julio de 2025.

¿Cuál es el objetivo de esta nueva señal de la que todos están hablando? En especial, reducir los accidentes por alcance, sobre todo en tramos de autopista y autovía donde la siniestralidad por colisiones traseras es más elevada.

Si incumples la señal cuando la veas en carretera, tu bolsillo lo notará, aunque también tu permiso de conducir: multas de hasta 500 euros y la pérdida de 6 puntos.

Qué es la señal S991f y qué significa

El significado de la señal S991f es muy sencillo: presencia de cámaras o radares que son responsables de controlar la distancia de seguridad. Cuando un conductor no respete esa distancia de seguridad, hay dos casos:

Graves : 200 euros de multa y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir.

: 200 euros de multa y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir. Muy graves: 500 euros de multa y pérdida de 6 puntos del permiso de conducir.

Esta última situación se puede producir si se añade un riesgo como una colisión múltiple, muy habitual cuando no se calcula correctamente la distancia mínima en carretera.

¿Y cómo podemos calcular esta distancia de seguridad? El Reglamento General de Circulación, en su artículo 54, establece que esta distancia es una distancia suficiente para detener el vehículo sin colisionar en caso de frenada brusca, por lo que debemos recurrir a otros 'trucos'.

El más conocido es el llamado 'regla de los 2 o 3 segundos': elige un punto fijo en la carretera y cuenta 2 o 3 segundos desde que pasa el vehículo delantero hasta que alcanza el propio. En condiciones normales y buen tiempo, 2 segundos suelen ser suficientes; con lluvia, niebla, poca visibilidad o de noche, sube a 3 segundos.