Educación
La nueva selectividad (PAU 2026): más práctica, más optativa y menos memorística
¿Tu hijo hará la PAU 2026? Entonces tienes que conocer estas claves
Los estudiantes de Bachillerato que se enfrenten a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en 2026 se toparán con una prueba mucho más moderna, enfocada en la comprensión y la aplicación práctica de conocimientos, dejando atrás, al menos en parte, el modelo puramente memorístico.
El documento marco, que ha sido elaborado por más de 570 expertos y aprobado por la CRUE, tiene como objetivo unificar criterios entre comunidades autónomas, garantizando un sistema más equipativo y homogéneo con independencia de la procedencia de cada estudiante.
Una de las novedades más comentadas es la eliminación de la penalización por faltas de ortografía en algunas asignaturas, entre las cuales destacan Matemáticas II, Dibujo Técnico, Empresa y Dibujo Artístico.
En Historia, Geografía, Biología o Música se puede descontar 1 punto como máximo, pero en Lengua y Literatura o en enseñanza de la lengua cooficial el 'descuento' será de 2 puntos.
Además, el enfoque competencial gana terreno. Por ejemplo, en Historia de España, al menos el 50% del examen serán preguntas prácticas, que podrían llegar incluso al 100%. En Lengua Castellana, el mínimo será del 70%, y en Historia del Arte, del 80%.
Se establece también un grado de optatividad común: en Matemáticas II, los alumnos podrán elegir entre bloques de ejercicios; en Geografía, la mitad del examen será opcional; y en Latín II, entre el 15% y el 20% será a elección del estudiante.
Como estudiante que hizo Selectividad hace algo más de una década, estos cambios son bienvenidos para todos aquellos estudiantes que deben enfrentarse a una prueba que, hasta el momento, era muy teórica en algunas comunidades autónomas. Con más ejercicios prácticos, se estarán valorando competencias y no conocimientos sin aplicar.
