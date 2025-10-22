La nueva promoción del barbero de Fermín: "Hat-trick asegurado"

El árbitro señaló el final del partido y Rashford fue a recoger los frutos de una gran tarde. El inglés cogió el balón y se lo entregó a Fermín, autor de un hat-trick que quedará para el recuerdo de toda la vida del de Huelva.

Fermín López vive uno de los momentos más dulces de su carrera en el FC Barcelona. El futbolista del Campillo lideró al Barça en la victoria por 6-1 ante el Olympiakos en el duelo correspondiente a la jornada 3 de la Champions. Tres goles que definen su dulce estado de gracia, después de regresar de lesión y partir como titular en un duelo importante para las aspiraciones azulgrana.

Tenía ganas de reivindicarse el centrocampista y lo hizo de la mejor manera. Primero, con un golazo para abrir el marcador, tras recoger un balón de Lamine Yamal, driblar al portero y batir a Konstantinos (guardameta del conjunto griego). El segundo llegó tras un pase de Dro y otro maravilloso recorte. Y por último, el tercero, tras una jugada de Bardghji para hacer el tercero y llevarse la pelota a casa.

Un partido especial, y con la lesión de Dani Olmo, Fermín sabía que iba a ser titular. Ya venía de tener una buena actuación ante el Girona y en Champions, Fermín demostró que es un jugador diferente. Para el encuentro, Fermín quiso asegurarse tener todos los ingredientes posibles para que saliera todo bien.

Una promoción de 'crack'

El mediapunta se llevó a una persona de confianza: ni más ni menos que a su barbero. Se trata de 'Sanro', que es un barbero del Prat de Llobregat, en la que Fermín acude siempre a cortarse el pelo (o a domicilio). Su barbería se llama 'Sanro the Barber' y es especialista en jugadores. Además de Fermín, le corta el pelo a jugadores como Lamine, Bardghji y Gavi, y seguramente a más del vestuario.

El azulgrana tuvo el detalle de llevarlo al Estadi Lluís Companys para que disfrutase del partido, y al terminar el encuentro, subieron una foto juntos con la frase de "Nueva promo: Corte + Hat-trick+MVP", bromeando con el recital del futbolista.

El barbero de confianza de los jugadores del Barça / SPORT.es

Fermín presentó un corte tradicional, con degradado y rizos arriba, del estilo del jugador. Este sábado, turno del Clásico. Partido especial, aunque puede que sea temprano para volver a cortarselo.