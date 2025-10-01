La nueva previsión del IPC beneficia a los jubilados: así subirán las pensiones en 2026

Si tomamos en cuenta las nuevas estimaciones del IPC, las pensiones experimentarán un ligero aumento durante el próximo año 2026 para millones de personas mayores jubiladas.

En este caso en concreto, hay que recalcar que se especifica que esta subida será del 2,6%, lo cual se traduciría en una cifra de 39 euros más para aquellos que cuenten con una pensión media.

No obstante, hay que recalcar que estamos ante una previsión registrada en informes de carácter especulativo, por lo que estas cifras podrían no ser definitivas todavía.

Para ello, tendremos que esperar al próximo mes de noviembre de este mismo año, donde se confirmará por fin cómo variará el IPC de cara al año 2026.

A pesar de esto último, existen otros factores que habría que tener en cuenta de cara a calcular el valor real de las pensiones para el año que viene como, por ejemplo, el estado de inflación al acabar este 2025.

Lo que sí está claro es que todas las previsiones apuntan hacia el mismo lugar, el cual se corresponde con una subida en las pensiones medias y máximas de las que hablábamos antes.

En cuanto a las pensiones mínimas, no hay que olvidar que se ha establecido un plan para que, de cara al próximo año 2027, estas experimenten subidas que permitan la suficiencia económica de todos los jubilados.

De aquí en adelante, por tanto, habrá que estar atentos a los próximos datos que se ofrezcan desde la Seguirdad Social para ver si estas predicciones se acabarán convirtiendo en realidad.