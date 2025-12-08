La nueva predicción del Meteocat apunta a un gran inicio de semana: cielos despejados el 8 de diciembre

Parece que la meteorología nos va a regalar un puente bastante inusual en relación a cómo ha estado el tiempo durante las últimas semanas en la región de Catalunya, según la última predicción del Meteocat.

Lo cierto es que esta última entidad ha lanzado una previsión que muestra cielos completamente despejados para hoy mismo, día 8 de diciembre. Algo que se extenderá a lo largo de toda la jornada actual.

Esto implica que la agencia de meteorología no espera precipitación alguna en la Comunidad Autónoma y solo añade una única excepción: habrá alguna que otra nube ocasional en Urgell y el extremo oeste de Segriá.

En cuanto a las temperaturas, el Meteocat destaca que estas se mantendrán más o menos estables con respecto a jornadas anteriores, alcanzando los 19ºC en términos máximos y llegando a los -2ªC en los mínimos.

Por otro lado, la entidad señala que tampoco habrá problema alguno de visibilidad o rachas de viento destacables a lo largo del día de hoy, por lo que la conclusión que se puede sacar es bastante evidente: el tiempo durante la jornada del 8 de diciembre será bastante estable.

Lo bueno es que, tal y como señalábamos antes, el Meteocat ha establecido que esta situación se extenderá a lo largo de esta misma semana, dejándonos con jornadas tranquilas el 9 y el 10 de diciembre.

No obstante, el tiempo comenzará a empeorar ligeramente a partir del miércoles a causa de ciertas precipitaciones aisladas al oeste de la región y bancos de niebla que afectarán a la visibilidad general a lo largo de la jornada del 10 de diciembre.

Esto nos deja con una pregunta a modo de conclusión: ¿se mantendrá el buen tiempo a lo largo del próximo fin de semana? Habrá que esperar para contemplar los nuevos informes que el Meteocat lance en los próximos días para salir de dudas.