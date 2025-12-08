Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

TIEMPO

La nueva predicción del Meteocat apunta a un gran inicio de semana: cielos despejados el 8 de diciembre

La agencia de meteorología lanza su previsión para la jornada actual

Cielo soleado en Barcelona

Cielo soleado en Barcelona

Ramón Baylos

Parece que la meteorología nos va a regalar un puente bastante inusual en relación a cómo ha estado el tiempo durante las últimas semanas en la región de Catalunya, según la última predicción del Meteocat.

Lo cierto es que esta última entidad ha lanzado una previsión que muestra cielos completamente despejados para hoy mismo, día 8 de diciembre. Algo que se extenderá a lo largo de toda la jornada actual.

Esto implica que la agencia de meteorología no espera precipitación alguna en la Comunidad Autónoma y solo añade una única excepción: habrá alguna que otra nube ocasional en Urgell y el extremo oeste de Segriá.

En cuanto a las temperaturas, el Meteocat destaca que estas se mantendrán más o menos estables con respecto a jornadas anteriores, alcanzando los 19ºC en términos máximos y llegando a los -2ªC en los mínimos.

Por otro lado, la entidad señala que tampoco habrá problema alguno de visibilidad o rachas de viento destacables a lo largo del día de hoy, por lo que la conclusión que se puede sacar es bastante evidente: el tiempo durante la jornada del 8 de diciembre será bastante estable.

Lo bueno es que, tal y como señalábamos antes, el Meteocat ha establecido que esta situación se extenderá a lo largo de esta misma semana, dejándonos con jornadas tranquilas el 9 y el 10 de diciembre.

No obstante, el tiempo comenzará a empeorar ligeramente a partir del miércoles a causa de ciertas precipitaciones aisladas al oeste de la región y bancos de niebla que afectarán a la visibilidad general a lo largo de la jornada del 10 de diciembre.

Noticias relacionadas y más

Esto nos deja con una pregunta a modo de conclusión: ¿se mantendrá el buen tiempo a lo largo del próximo fin de semana? Habrá que esperar para contemplar los nuevos informes que el Meteocat lance en los próximos días para salir de dudas.

TEMAS

  1. Kiko Matamoros, irreconocible tras su última operación estética: '¡Qué horror!
  2. Aitana revela cómo fue su primera vez: 'No sé si esto es legal
  3. Eduardo Casanova desata el caos tras acudir a 'La Revuelta' y pone en un compromiso a Broncano: '¡Ay, que te cojo la churra!
  4. Álvaro Morata se pronuncia sobre su crisis con Alice Campello
  5. Daphne Cañizares, pareja de Dani Carvajal: 'Me enamoré de Carvajal por su madurez, su forma de ser y su sentido de humor
  6. ¡Reencuentro inesperado! Shakira y Piqué retoman el contacto directo después de su ruptura más mediática
  7. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Así puedes salir de tu empresa cobrando la indemnización y con el paro
  8. Dos mecánicos revelan la marca de motos del momento: 'Es un éxito

Así puedes solicitar una deducción de hasta 2.559 euros del IRPF en la Renta 25/26

Así puedes solicitar una deducción de hasta 2.559 euros del IRPF en la Renta 25/26

Este es el billete más caro del mundo: equivale a 10.000 dólares y estuvo en circulación hasta hace poco

Este es el billete más caro del mundo: equivale a 10.000 dólares y estuvo en circulación hasta hace poco

La nueva predicción del Meteocat apunta a un gran inicio de semana: cielos despejados el 8 de diciembre

La nueva predicción del Meteocat apunta a un gran inicio de semana: cielos despejados el 8 de diciembre

Quién es Magui Corceiro, la pareja de Lando Norris y ex de Joao Félix

Quién es Magui Corceiro, la pareja de Lando Norris y ex de Joao Félix

Escándalo en Corea del Sur: condenada a cuatro años de cárcel la mujer que chantajeó a Son Heung-min con un falso embarazo

Escándalo en Corea del Sur: condenada a cuatro años de cárcel la mujer que chantajeó a Son Heung-min con un falso embarazo

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Javier Roncero Merino: «La integración es el sistema nervioso digital que permite innovar a las empresas»

Javier Roncero Merino: «La integración es el sistema nervioso digital que permite innovar a las empresas»