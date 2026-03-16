La nueva predicción del Meteocat del 16 de marzo lo confirma: inicio de semana sin sobresaltos en Catalunya

Desde que empezó el año 2026, la Península Ibérica se ha visto asaltada por multitud de borrascas que trajeron consigo una consecuencia climática evidente: lluvias casi constantes durante semanas en gran parte de Catalunya.

No obstante y encontrándonos cada vez más cerca del cambio de estación a la primavera, las nuevas predicciones de esta semana no podrían ser más positivas para aquellas personas a las que no les guste la lluvia.

La cosa es que, según el Meteocat, tendremos un 16 de marzo carente de precipitaciones, marcando un inicio de semana donde el clima no cambiará demasiado con el paso de los días. En definitiva, no se espera que llueva de aquí al miércoles.

En el día de hoy, lo único que se espera son ciertas nubes aisladas en la Comunidad Autónoma, pero no habrá que salir a la calle con paraguas. Esto implica, por tanto, que el Meteocat no ha lanzado ningún tipo de alerta (amarilla o naranja) a diferencia de lo que ha ocurrido en semanas previas.

Las temperaturas, eso sí, serán algo más extremas que en jornadas pasadas. Algo que implica que tanto las mínimas como las máximas bajarán y subirán, constando como -6ºC y 20 ºC respectivamente.

Por lo demás, la visibilidad será buena en general durante toda la jornada y no habrá rachas de viento que haya que destacar, salvo en Mar Alt Empordà, donde soplarán con bastante fuerza y revolverán el mar a lo largo de toda la jornada.

Lo más destacable de la nueva predicción del Meteocat, tal y como mencionábamos antes, es que la evolución de estos datos apunta a que el clima será más o menos estable a lo largo de las próximas jornadas.

Por tanto, solo queda esperar a que pasen unos días para que la agencia de meteorología lance su nueva predicción con el objetivo de comprobar si también hará buen tiempo durante este mismo fin de semana.