Nueva polémica de la Seguridad Social: la justicia apoya a una limpiadora después de negarle su pensión por incapacidad

En el año 2022, una empleada de limpieza emitía un expediente de incapacidad después de una baja que se extendía desde 2021 a causa de diferentes incidencias relacionadas tanto con su salud física como mental.

La mujer argumentaba en el expediente que su situación impedía un desempeño normal de su trabajo, por lo que hizo una reclamación a la Seguridad Social que esta terminó denegando.

Ante estas circunstancias, la empleada del hogar decidió ir un paso más allá y presentar su caso al Tribunal Superior de Justicia, el cual ha terminado fallando a su favor y en contra de la Seguridad Social.

En un principio, la Seguridad Social argumentaba que el expediente de incapacidad no se habría emitido según lo que dicta la ley, cosa que ha sido desmentida en el Juzgado de lo Social de Valladolid.

Como conclusión final a esta batalla legal, el juez estimó que la situación de la empleada de limpieza (con ciertas patologías como hipertrofia ventricular, miocardiopatía hipertrófica y síndrome de espalda fallida) era incompatible con las condiciones de su desempeño laboral.

En este mismo sentido, la justicia ha obligado a la Seguridad Social a emitir una pensión para la mujer, la cual asciende a un total de 638,72 euros percibidos de manera mensual.

Y es que nos encontramos ante un caso que se ha convertido en una situación realmente viral en redes, generando un intenso debate sobre quién tenía razón en este caso.

No obstante, lo importante aquí es que la historia ha quedado resuelta y la justicia ha hecho su labor ante una situación que llevaba dando mucho de qué hablar desde hace años.