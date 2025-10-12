Esta es la nueva polémica entre el PSOE y el PP por el jamón ibérico

Recientemente, se ha sumado un nuevo capítulo a la larga serie de enfrentamientos entre el PSOE y el PP, esta vez debido a los cambios que recibió la Denominación de Origen Protegida (DOP) Guijuelo, los cuales introdujeron una variante de 'Cerdo 50% raza ibérica' para que sus jamones y paletas pudiesen ser elaboradas mediante el cruce de una hembra ibérica y un macho Duroc.

Los protagonistas del mismo han sido el Ministerio de Agricultura y los gobiernos de Extremadura y Andalucía, ya que el par de autonomías exigieron a Luis Planas "una rectificación" del acta de la reunión de la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada, donde ambos ejecutivos se abstuvieron en lugar de votar a favor.

En simultáneo, solicitaron que dichos cambios se sometiesen al procedimiento nacional de oposición para que más DO ibéricas pudiesen opinar, considerando que Los Pedroches, Dehesa de Extremadura y Jabugo recurrieron la decisión del Ministerio, criticando el no haber sido informadas sobre las modificaciones de Guijuelo.

Pese a lo anterior, la relación de hechos que se firmó el 22 de agosto y se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 1 de septiembre fue remitida "a las comunidades autónomas territorialmente afectadas por la DOP, es decir, Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Castilla La Mancha con fecha el 16 de junio", donde además se especifica que "Andalucía remitió informe el 15 de julio, Extremadura remitió informe con fecha 11 de julio y Castilla y León remitió informe el 16 julio".

Ahora bien, la polémica parte del sentido del voto de Extremadura y Andalucía en la Mesa de Coordinación del 20 de agosto, durante la cual la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible aseguró que "Extremadura se abstuvo y no votó a favor de la modificación del pliego de condiciones de la DOP Guijuelo" y que se ha solicitado a Planas un cambio en el acto de la reunión junto a Andalucía.

"Al tratarse de cambios importantes, Extremadura pidió que se aplicara el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas", añade la comunicación de la Consejería, refiriéndose a que la modificación de la DOP se someta al mencionado trámite de oposición nacional para que se puedan presentar las observaciones.

Por otra parte, la Junta de Andalucía también solicitó la modificación del acta de la reunión de la Mesa de Coordinación del 20 de agosto ya que, al igual que Extremadura, aseguran que se abstuvieron sobre los cambios de Guijuelo, de modo que asimismo desean sumarse a la petición de modificación del acta de la reunión, especialmente en vista de que solo se tuvo un día y medio para efectuar observaciones (desde el 18 de agosto a las 13:05 hasta el 20 de agosto).

En este sentido, se mencionó que "en caso de no recibirse contestación durante el citado plazo se entenderá como abstención por parte de la correspondiente comunidad autónoma", cita a la que el Ministerio de Agricultura alude para determinar que "las comunidades autónomas no respondieron por lo que se entiende como abstención" y "esto es lo que se refleja en el acta de la reunión".

Dado que la normativa nacional detalla que "una vez recibidos los informes de los órganos competentes de las comunidades autónomas afectadas, o transcurrido el plazo para emitirlos, y previa consulta a la Mesa de Coordinación de Calidad Diferenciada", es el Ministerio de Agricultura el que debe resolver los cambios sobre Guijuelo, aunque matizan que aún se puede agostar la vía administrativa a través de "un recurso de alzada", ya introducidos por las denominaciones de Los Pedroches, Jabugo y Dehesa de Extremadura.

A pesar de lo establecido, Agricultura señala, en relación a las modificaciones de Guijuelo, que "no es obligatorio someterlas a un periodo de oposición nacional, sino solo tan solo dar oportunidad a la agrupación solicitante que registró la DOP a hacer observaciones cuando dicha agrupación no sea la misma que la que ha presentado la modificación".