La nueva pizza de Telepizza tiene masa de Cheetos y llega a tiempo para el verano

El verano llega cargado de planes, partidos y excusas para reunirse. Y Telepizza ha aprovechado el momento para presentar quizá su lanzamiento más inesperado de los últimos años: una colaboración con Cheetos que da como resultado las Jugonas, dos pizzas con masa naranja, sabor a aperitivo y mucho ruido en redes.

La propuesta es tan llamativa como suena. La masa tiene ese característico color naranja que ya deja claro de qué va el asunto antes de abrirla, y encima lleva topping de Cheetos que hace que comer pizza limpiamente pase a ser directamente imposible. Pero eso, en cierto modo, es parte de la gracia.

Las dos variedades disponibles siguen un hilo conductor de salsa carbonara que va bien con todo lo demás. La Jugona de pollo lleva, además de la carbonara, pollo, pops de pollo y ese topping de Cheetos. La Jugona de bacon cambia el pollo por queso cheddar y bacon, manteniendo la misma base y coronación crujiente. Dos opciones distintas para dos gustos distintos, pero con el mismo punto de locura controlada.

La nueva oferta de la marca de pizzas / TELEPIZZA

Telepizza lleva décadas instalada en los momentos que importan: finales de competición, noches de viernes sin plan concreto, sobremesas que se alargan sin que nadie lo haya decidido. Este lanzamiento encaja exactamente ahí, en esa idea de que comer bien no siempre significa comer formal, y que a veces la mejor pizza es la que nadie esperaba.

El precio está calculado para que no haya que pensárselo demasiado: 8,95€ por unidad, disponibles a domicilio a través de la web y la app de Telepizza. La distribución es nacional y la disponibilidad llega hasta finales de verano, lo que deja margen para pedirlas más de una vez antes de que desaparezcan del menú.

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Las Jugonas llegan justo cuando el calendario aprieta con selectividad, piscina, fines de semana largos y todo el fútbol que viene. Telepizza y Cheetos han encontrado en esa ventana el momento perfecto para un producto que no pretende reinventar la pizza, sino añadirle un poco más de diversión. Y con masa naranja y Cheetos por encima, lo consiguen sin esfuerzo