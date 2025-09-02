Nueva pesadilla para los jubilados: La Seguridad Social puede reducir la pensión en estos casos

Nuevo revés para los pensionistas españoles tras la confirmación del Gobierno de que limitará aquellos subsidios que superen la pensión máxima establecida anualmente. En su lugar, la Seguridad Social fijará cada cuantía al tope máximo marcado.

Según la ley, "el importe inicial de las pensiones contributivas de la Seguridad Social no podrá superar la cuantía íntegra mensual que establezca anualmente la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado", es decir, nunca podrá ser superior a lo fijado.

Este 2025 este límite está establecido en 3.267.60 euros mensuales para la pensión máxima, que no puede superar los 45.746,40 euros anuales, independientemente de la cantidad de cuotas en las que se cobre.

Cómo cobrar la pensión máxima

Existen dos condicionantes que marcan si se puede o no cobrar el subsidio máximo posible.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que es indispensable contar con un sueldo con una base de cotización de al menos 3.816,20 euros mensuales y que esta se ha ingresado durante los 25 años previos a la jubilación.

En segundo lugar, es necesario que se cuente con los años de cotización necesarios marcados por ley, es decir, 36 años y seis meses para este 2025 y 2026. De no contar con ello, igualmente podrá accederse a la cuantía, aunque adaptada a la realidad particular de cada uno.

Hay que tener en cuenta que en el caso de optar por la jubilación anticipada, esta medida no podrá hacerse efectiva al imperar el 'doble recorte', una medida especial de la Seguridad Social en la que reduce el coeficiente hasta llegar al 30% y, en caso de superarse el máximo, se aplica un segundo coeficiente reductor, según indica la Ley 21/2021.

La única manera de poder superar el límite y seguir cobrando es si ese límite se sobrepasa por el cobro del complemento para la reducción de la brecha de género en las pensiones y de la jubilación demorada.