Suscripción

DGT

La nueva pegatina roja de la DGT: qué vehículos deben llevarla y qué supone para el futuro de la conducción en España

La Dirección General de Tráfico ha iniciado un programa de despliegue muy llamativo

Cristian Miguel Villa

La DGT sigue con sus planes para incorporar novedades a las carreteras españoles, y en este caso se trata de una pegatina roja que tiene a más de un conductor confuso. ¿En qué casos hay que usar la pegatina y qué supone para nuestras carreteras?

La DGT quiere controlar la presencia de vehículos autónomos

Esencialmente, la nueva pegatina roja de la Dirección General de Tráfico se encuentra enfocada a los vehículos automatizados o de conducción remota. El objetivo es de permitir identificar a aquellos que se encuentren en fase de pruebas.

El uso de la pegatina abarca así a toda clase de vehículos: desde coches hasta motos, pasando también por furgonetas e incluso vehículos industriales, los cuales entren dentro del programa 'Marco ES-AV'.

En la pegatina roja se incluyen varios datos que ayudan a la distinción e identificación del vehículo en cuestión, como un QR y una serie de ilustraciones e iconos que dan a entender que el vehículo funciona de manera autónoma.

El programa ES-AV, más conocido como 'Evaluación de Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados', cuenta con tres fases de despliegue distintas para que no haya problemas en cuanto a su incorporación a las carreteras.

En primer lugar se da pie a una fase controlada en la que utilizan tecnologías en desarrollo en entornos limitados. A esto le sigue una segunda fase con condiciones algo más reales pero todavía muy controlado todo. La fase final es la que deriva en etapas previas a comercialización y una mayor autonomía.

Lógicamente, el principal objetivo del uso de la pegatina roja es que se puedan ejecutar estas prácticas con una mayor transparencias y sobre todo con más seguridad. Y sí, también buscando impulsar la exploración de estas tecnologías pero con una base controlada.

La DGT quiere que esta pegatina roja sea todo lo visible posible, de ahí que se recomiende su ubicación en el parabrisas delantero o, sino, en un sitio de clara visibilidad. ¿Qué te parece esta medida? ¿La ves suficiente o crees que es necesario un mayor control con estos vehículos autónomos?

