La nueva pasión de Roberto Carlos

Jugar a videojuegos como Gran Turismo, Project Cars o Forza Motorsport sin un buen volante no es la experiencia de conducción definitiva que piensas. Sin embargo, también existe una enorme diferencia entre conducir con un volante de 100 o 200 euros, y hacerlo con un simulador profesional de conducción como el que acaba de adquirir Roberto Carlos.

El exfutbolista es el inesperado protagonista del último vídeo de Hi Speed Sim, una empresa muy conocida en el mundo de los simuladores profesionales de conducción, que además de vender estos dispositivos, gestiona proyectos y eventos a medida.

En el vídeo publicado en TikTok y que acumula ya más de 10.000 likes, la empresa dice: "nos ha llegado un pedido de dos simuladores profesionales a medida para entregar en su casa". Y el cliente no es otro que el mismísimo Roberto Carlos.

Una leyenda del fútbol que se ha hecho no con uno, sino con dos simuladores de conducción de última generación, probablemente para competir cara a cara con amigos y familiares que estén dispuestos a enfrentarse a él.

No tenemos más detalles acerca de las simulaciones de conducción - Hi Speed que ha comprado Roberto Carlos, pero la empresa cuenta con simuladores F1, GT, Rally y Drift, y por lo que vemos en el vídeo, puede haber optado por alguno de los dos primeros. Sin embargo, como es un pedido personalizado, siempre puede ser diferente.

Lo que si queda patente es que Roberto Carlos no escatima en calidad a la hora de disfrutar de su pasión por la conducción virtual. Contar con dos simuladores profesionales en casa le permitirá vivir una experiencia mucho más realista que la de cualquier volante convencional.

Además, el hecho de que el exfutbolista haya adquirido dos simuladores sugiere que la experiencia no será solitaria: probablemente invite a amigos, familiares o incluso a otros ídolos del deporte a probar sus habilidades en carreras virtuales.