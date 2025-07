La nueva pareja del 'truhan del tenis' rompe el silencio tras su lesión en Wimbledon: "Te hará aún más fuerte"

Grigor Dimitrov está desolado tras retirarse de los octavos de final de Wimbledon contra Jannick Sinner a causa de una lesión. El tenista griego tuvo que abandonar cuando iba ganando 2-0, tras vencer los primeros sets por 6-3 y 7-5, contra uno de los mejores tenistas actuales del mundo. El griego puso contra las cuerdas a Sinner, pero no pudo rematar la faena.

El tenista abandonó la pista por su propio pie para recibir tratamiento de manera inmediata. No es la primera vez que Dimitrov se ve obligado a retirarse por lesión a mitad de partido, ya que con este suma su quinto abandono en Grand Slam.

A pesar de la cruel derrota en Wimbledon, el griego está recibiendo mucho apoyo por parte de su actual pareja, Eiza González. El griego es conocido por su gran nivel en las pistas, pero también por ser el 'truhan del tenis', debido a que ha mantenido relaciones con multitudes de mujeres, además muchas conocidas.

La actriz y cantante mexicana no dudó en enviar un mensaje de apoyo en redes sociales, concretamente a través de Instagram, al tenista tras la decepción en Wimbledon: "El amor de mi vida. No podría estar más orgullosa de ti. Eres increíble".

Asimismo, tiene claro que esto solo es un bache en su carrera deportiva: "Es solo un momento que pasará y te hará aún más fuerte. Pero verte hoy junto al mundo fue un recordatorio de quién eres tú. Eres un ganador. Todos lo hemos visto. Y lo volverás a hacer".

¿Cómo se conocieron?

A finales de abril, los medios de comunicación empezaron a relacionar al tenista con Eiza González, pero la confirmación oficial no llegó hasta que la revista CUORE captó a la pareja despidiéndose con besos y abrazos en el aeropuerto de Barajas, tras la eliminación del tenista en el Masters de Madrid.

La pareja no lleva ni tres meses juntos, pero están más enamorados que nunca. Así lo demuestran diariamente en redes sociales, especialmente la modelo en Instagram. No obstante, a Dimitrov no le suelen durar las parejas mucho tiempo.

El CV amoroso de Grigor Dimitrov: