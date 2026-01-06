Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GoretzkaViniciusLewandowskiCanceloDakar 2026Convocatoria Barcelona SupercopaAmorimJoan GarciaDamià AbellaAthletic SupercopaTer StegenXavi PascualReal Madrid SupercopaCuadro Copa ÁfricaLesión OunahiChris BumsteadBarcelona SupercopaGTA VIJosep PedrerolMaldiniGonzalo BernardosMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey
Nueva ola de frío en Catalunya: el Meteocat lanza varias alertas amarillas

La agencia de meteorología especifica qué esperar de la jornada del 6 de enero

Mujer tiene frío

Mujer tiene frío / Sport

Ramón Baylos

El día de Reyes suele ser uno de los más fríos del año a causa de la localización exacta que posee en el calendario: el inicio de enero siempre es susceptible de llegar con olas de frío en distintas zonas de la Península Ibérica.

Y es que este 2026 parece no ser una excepción, según la nueva predicción del Meteocat para la jornada de hoy mismo, 6 de enero. Tanto es así que la agencia de meteorología ha lanzado varias alertas amarillas relacionadas con esto último.

La cosa es que el Meteocat ha publicado advertencias por bajas temperaturas en casi toda la región de Catalunya que, además, durarán a lo largo de la jornada completa con 10 °C de máximas hasta -12 ºC de mínimas en ciertas zonas del Prepirineo.

Una masa de aire frío ártico avanzará hacia el sur de España

Una masa de aire frío ártico avanzará hacia el sur de España / SPORT

Eso sí, el Meteocat asegura que los cielos se mantendrán mayormente despejados a lo largo de todo el día de hoy, contando con algunos chubascos aislados en la zona central de la Comunidad Autónoma.

Un sector de Catalunya done también se verá afectada la visibilidad a causa de varios bancos de niebla que aparecerán en las primeras horas del día e irán desapareciendo conforme avance la jornada.

Con respecto al viento, el Meteocat también ha lanzado varias alertas en dos zonas concretas de Catalunya, que se corresponden con los dos extremos del prelitoral, donde habrá rachas de viento muy fuertes.

17/01/2023 Vista del oleaje en la playa de la Barceloneta, a 17 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El séptimo gran temporal de la temporada ha traído viento, oleaje, nevadas y lluvias a las cuatro provincias catalanas, que vivirán un descenso en las temperaturas. La borrasca Gérard, que se adelanta a Fien, ha puesto en alerta por nieve a Barcelona, Girona y Lleida con un riesgo importante de nevadas, según los avisos emitidos por la Aemet. La borrasca también removerá el mar y se espera fuerte oleaje y fenómenos costeros en Barcelona, Tarragona y Girona. SOCIEDAD Kike Rincón - Europa Press

Vista del oleaje en la playa de la Barceloneta. / Kike Rincon / Europa Press

Por tanto, podemos sacar una conclusión a raíz de la predicción de la agencia de meteorología: hoy mismo, 6 de enero, será un día de heladas y bajadas considerables de las temperaturas pero, ¿cómo evolucionará esto a lo largo de la semana?

Según el Meteocat, las alertas por frío se intensificarán todavía más durante la mañana del 7 de enero, aunque se espera que la situación vuelva a la normalidad a partir del mediodía.

