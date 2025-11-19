Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La nueva obligación semanal para autónomos: Así funciona el documento de la TGSS que simplifica la verificación

Te contamos todo sobre el informe semanal que cambiará la gestión de altas y bajas para autónomos con empleados

Una vez más, hablamos de cambios en el sector de los autónomos o trabajadores por cuenta propia: desde noviembre de 2025, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha implementado un sistema unificado de notificaciones que obliga a los autónomos con empleados a cambiar radicalmente sus rutinas de consulta.

En este sentido, la Seguridad Social ha puesto fin a la era de las notificaciones individuales de altas y bajas de trabajadores a través de SILTRA. Según la Resolución de 9 de abril de 2025, la TGSS ha centralizado la comunicación en un único informe semanal accesible a través del apartado NOTESS dentro del sistema RED.

Este cambio representa un giro de 180 grados en cuanto a la gestión administrativa de los autónomos y empresas, con el objetivo de consolidar en un documento semanal todas las altas y bajas que hayan quedado consolidadas en el Código de Cuenta de Cotización (CCC) del negocio.

El citado documento agrupa las solicitudes admitidas por el Sistema RED y aquellas propuestas por la Inspección de Trabajo (ITSS), funcionando de forma parecida a solicitar un VILE periódico y verificable.

¿Quiénes resultan afectados por este cambio?

El nuevo sistema está especialmente dirigido a los autorizados RED de autónomos y empresas que contratan en el Régimen General. Sin embargo, hay exclusiones, dejando fuera las altas del Sistema Especial para Empleados de Hogar y las del Régimen Agrario por cuenta ajena cuando no hay actividad.

Lo cierto es que todos aquellos profesionales que quedan afectados se enfrentan a una nueva dinámica: en lugar de esperar una resolución para cada movimiento, deben revisar NOTESS semanalmente para obtener el 'parte' único con lo que realmente ha sido admitido.

En cuanto a los duplicados de documentos, pasan a consultarse a través de la funcionalidad 'Duplicados de documentos trabajador', recurriendo de forma provisional a CASIA para obtener duplicados de la resolución semanal. ¿Supondrá todo este cambio una carga administrativa más elevada? ¿O viene a simplificar el proceso? Solo el tiempo lo dirá.

