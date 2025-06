Nueva normativa para los cajeros automáticos: los cambios en los bancos que prepara la ley que viene

Se acerca un nuevo cambio en la legislación española que deberá cambiar la forma en la que los clientes de los diferentes bancos han estado sacando dinero hasta ahora. Estas modificaciones llegarán a partir del 28 de junio con una serie de mejoras que repasaremos a continuación.

El objetivo de la ley de discapacidad es hacer estas máquinas más accesibles para todos sus usuarios, sin encontrarse con barreras físicas a la hora de utilizar los servidores, y afectará al total de entidades del Estado, independientemente de cual sea la tuya.

¿Qué cambios se esperan en los cajeros automáticos?

El cambio en la legislación prepara una serie de cambios en los cajeros automáticos con la finalidad de que sean mucho más accesibles para todo el mundo.

Por eso, se aumentará el tamaño de letra en pantalla y se instalaran sistemas de audioguías para las personas con dificultades visuales, así como se permitirá la posibilidad de acoplar auriculares para escuchar mejor las instrucciones. También se modificará el brillo de las pantallas para que el contraste sea más evidente y se adaptarán los iconos, además de añadir botones con relieve para discriminarlos entre sí al tacto.

Archivo - Un hombre utiliza un cajero automático, a 26 de junio de 2024, en Madrid (España). / Levante-EMV

Sin embargo, la medida no será de implementación inmediata y se espera que las novedades vayan llegando de manera progresiva. No obstante, como es obvio, todavía existen los cajeros 'de siempre' que no dejarán de estar en funcionamiento hasta dentro de un máximo de 10 años o el fin de su vida útil, siempre que sean funcionales a fecha de la implementación de la nueva ley.

Las entidades, en cambio, deberán informar a sus usuarios de donde se encuentran los nuevos cajeros que deberán ir instalando próximamente.

Los nuevos terminales buscan adaptarse mejor a las personas mayores. / EFE

En total, España cuenta con cerca de 47.000 cajeros automáticos que deberán ir transformándose en las nuevas máquinas, cuyas mejoras se esperan que sean especialmente notorias entre la gente con disfuncionalidades y personas mayores. Los cambios en los cajeros supondrán un gasto de entre 1.500 euros y 3.000 euros por terminal.

En este sentido, también se preparan cambios en el interior de las oficinas bancarias, donde deberá haber personas destinadas al trato con personas con diversidad funcional, las cuales deberán pasar por un proceso de formación.