FAMOSOS
Nueva muestra de cariño de Blanca Romero a Quique Sánchez Flores
La actriz y modelo compartió un mensaje en sus redes sociales
Blanca Romero se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. La actriz española, conocida por su papel en 'Física o química', mantiene un romance con uno de los entrenadores más populares de LaLiga, aunque actualmente se encuentra sin equipo: Quique Sánchez Flores.
La noticia de que estaban juntos pilló por sorpresa a todos. La relación empezó a conocerse públicamente a principios del pasado mes de diciembre, cuando fueron captados juntos en la capital española. Desde un primer momento, las redes sociales se hicieron eco de las fotografías y comenzaron a desatarse todo tipo de rumores.
La publicación 'Lecturas' fue la primera en pillarlos juntos, lo que repercutió en el resto de medios del corazón. A pesar de las imágenes, tanto la actriz española como el técnico decidieron mantenerse al margen.
No obstante, pocos días después, Romero hizo pública oficialmente su relación con Sánchez-Flores a finales de diciembre de 2025, compartiendo en su cuenta de Instagram el 31 de diciembre un carrusel de fotos con él y una declaración de amor: "Lo mejor de mi año, sin duda, tú".
Ayer fue el cumpleaños del entrenador, que cumplió 61, y su pareja no dudó ni un instante en compartir en redes sociales un mensaje cargado de cariño: "Felicidades al hombre más paciente y guapo del mapa. Je t’aime".
Unas palabras que no pasaron desapercibidas y que reflejan a la perfección el buen momento que atraviesa la relación.
A pesar de que llevan pocos meses juntos, ambos parecen estar muy ilusionados y compenetrados, disfrutando del día a día.
Todo apunta a que su historia de amor avanza con paso firme y que esperan seguir sumando muchos más momentos y experiencias juntos en el futuro.
