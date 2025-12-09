Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta nueva moneda podría multiplicar su valor por diez: el "tesoro rojo" de Australia

Australia acaba de lanzar una nueva moneda y el interés de los coleccionistas se ha disparado.

Moneda australiana conmemorativa de la Segunda Guerra Mundial

Álex Pareja

Australia acaba de lanzar una nueva moneda conmemorativa y el interés de todos los coleccionistas y aficionados a la numismática se ha centrado en ella gracias a su diseño, emotivo e histórico, y a su tirada limitada, posicionándola como una pieza con gran potencial de revalorización en los próximos años.

El símbolo que podría multiplicar su valor

Se trata de la moneda de 2 dólares australianos emitida por la Casa de la Moneda Real de Australia para celebrar el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Muestra un ramillete de amapolas rojas dispuestas en forma de corona, donde cada flor evoca una década transcurrida desde 1945, acompañadas de una cinta púrpura que representa duelo y honor a los caídos.

Las amapolas que forman parte de este curioso diseño de la moneda, icónicas en el Día del Recuerdo, rinden tributo a los cerca de un millón de australianos que combatieron, con unos 40.000 fallecidos en frentes como Asia y el norte de África.

Aunque su valor nominal es de solo 2 dólares, existen variantes como la de plata proof por unos 77 euros y la coloreada sin circular por 19 euros, disponibles en la sede de Canberra. Con una emisión total de 200.000 unidades entre sus ediciones, la alta demanda ha impulsado una revalorización instantánea: ejemplares coloreados con marca "C" de Canberra se revenden ya por el triple de su precio oficial en sitios especializados.

En mercados digitales como eBay o tiendas especializadas australianas, las versiones proof en plata o sets limitados alcanzan los 90 dólares o más, especialmente las de baja tirada como las 10.000 de plata proof, que ya están agotándose. Factores como su estado o la inclusión en paquetes coleccionables son clave para su futura revalorización.

El auge de monedas conmemorativas históricas refleja cómo diseños cargados de simbolismo convierten emisiones recientes en objetos muy codiciados para los coleccionistas, demostrando el atractivo de piezas que honran ciertos momentos históricos.

