Esta nueva moneda conmemorativa de 2 euros podría ser un tesoro en el futuro: guárdala

El auge de la numismática nos está dejando con escenas surrealistas: monedas con miles y millones de ejemplares que terminan vendiéndose por miles de euros a los coleccionistas, que encuentran ahora un valor especial a ciertas tiradas. Puede ser el caso de esta moneda conmemorativa de 2025.

La moneda conmemorativa el Convento de San Esteban de Salamanca

Se trata de la moneda conmemorativa de 2 euros emitida este mismo año y que rinde homenaje al Convento de San Esteban de Salamanca, patrimonio mundial declarado por la UNESCO. Se han emitido únicamente 2 millones de piezas, acuñadas por la Real Casa de la Moneda.

Es decir, se trata de una pieza relativamente común, que está en circulación desde el mes de marzo de 2025 y que, perfectamente, podrías tener en casa o recibirla como parte de la circulación habitual de dinero. Ahora mismo su valor facial es de 2 euros, pero podría cambiar en el futuro.

Para distinguir esta moneda, hay que fijarse en su anverso, donde la moneda muestra una imagen detallada del convento de San Esteban de Salamanca con la inscripción 'Salamanca' en la parte superior, mientras que en la inferior podemos leer 'España' junto al año 2025 y las estrellas habituales de la Unión Europea.

Esta moneda de 2 euros forma parte de una serie anual que comenzó en 2010 para conmemorar otros espacios de España que forman parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Por qué podría ser un reclamo para los coleccionistas en un futuro? Por el mismo motivo que ahora hay otras monedas de 2 euros que se venden por miles de euros.

Por qué podría tener mucho valor en el futuro

Todas las monedas que tienen diseños especiales y únicos, junto a tiradas limitadas (aunque sean de millones, como en el caso que nos ocupa), suelen ser motivo de interés para los coleccionistas. Sobre todo, además, si la moneda se conserva en buen estado.

Así que si la encuentras en circulación (la única manera de poder conseguirla), no es una mala idea guardarla como un pequeño tesoro, ya que es posible que en el futuro su valor aumente de forma drástica entre los coleccionistas.