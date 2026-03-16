Esta nueva moneda conmemorará la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se revalorizará mucho en los próximos años

El mundo de la numismática es conocido por aquellos ejemplares que cuestan una auténtica millonada en subastas a causa de su valor histórico, pero también está atento a esos nuevos artículos que se acuñen en el presente y puedan revalorizarse mucho en el futuro.

Ese es el caso de la nueva moneda que ha sido anunciada para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual tendrá lugar en México y, como no podía ser de otra manera, se engendrará desde el sistema de pesos mexicanos.

El quid de la cuestión es que esta moneda se lanzará con el objetivo de conmemorar la ya mencionada competición, por lo que se pondrá una tirada limitada en circulación. Algo que haría que su valor creciera muchísimo en los últimos años.

En cuanto a la moneda en sí, hay que destacar que las autoridades de México autorizaron hace poco la cuñación de tres ejemplares diferentes, cada uno de ellos con características y valor nominal específico:

Moneda de 25 pesos de oro

Moneda de 20 pesos de plata

Moneda de 10 pesos bimetálica

En este sentido, la moneda de 25 pesos no solo contará con un valor nominal mayor, sino que su posible precio de reventa en subastas podría ser mayor a causa del metal con el que se acuñará, y más teniendo en cuenta las fluctuaciones actuales del mercado del oro.

Para poder reconocer estas monedas, bastará con centrarse en su lado anterior, donde se mostrará el Escudo Nacional de México junto al logo de la FIFA y el año 2026 grabados alrededor con el objetivo de conmemorar la Copa Mundial de este año.

Hay que tener en cuenta, además, que estas monedas solo se podrán obtener comprándolas a través de entidades oficiales de México, por lo que no entrarán en circulación habitual. Algo que, sin duda, hará que sus ejemplares se conviertan en artículos todavía más exclusivos de aquí a los próximos años.