La nueva moneda de 10 centavos en Estados Unidos omite un detalle que ha desatado la polémica

El revuelo por esta moneda de 10 centavos de dólar que llega renovada en 2026 no para de crecer entre los estadounidenses, todo debido a un cambio en su diseño que ha desatado opiniones encontradas y una curiosidad generalizada. ¿Por qué se ha omitido este detalle presente en las monedas anteriores?

El detalle omitido que genera polémica

Se trata de la versión actualizada de la moneda de 10 centavos, parte de una serie especial por el 250 aniversario de Estados Unidos, que incluye también rediseños en las de 5, 25 y 50 centavos. La anterior, conocida como Emerging Liberty Dime, lucía a Franklin D. Roosevelt en el anverso y, en el reverso, una antorcha junto a una rama de olivo y otra de roble.

Ahora, el nuevo diseño muestra en el anverso a la Dama de la Libertad con el pelo al viento mirando a la derecha, mientras que el reverso presenta un águila en pleno vuelo, aferrando flechas en una garra y dejando la otra pata vacía, sin nada en ella.

Precisamente, la ausencia de la rama de olivo (símbolo clásico de paz desde los orígenes del Gran sello de Estados Unidos) es lo que ha encendido la polémica. Muchos se preguntan por qué se ha eliminado este elemento icónico, diseñado originalmente por Charles Thomson y William Barton en 1782, quien lo describió como representación del "poder de paz y guerra" exclusivo del Congreso.

Nueva moneda de 10 centavos de Estados Unidos / Casa de la Moneda de Estados Unidos

La coincidencia con el actual presidente Donald Trump, quien se autoproclama "presidente de la paz", añade más especulación al debate, aunque la Casa de la Moneda lo vincula a celebrar la historia y la libertad nacional, sin más explicaciones ni detalles sobre la omisión.

La subdirectora de la Casa de la Moneda, Kristie McNally, ha destacado que estos diseños conectan a los ciudadanos con 250 años de historia hacia una "unión más perfecta". Se podrán comprar en sets, rollos o bolsas directamente en la web oficial de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, antes de su distribución general a lo largo de este año.

Este tipo de modificaciones en monedas pueden avivar el interés por los coleccionistas al introducir elementos históricos y simbólicos que invitan a analizar cada detalle. Para los aficionados, esta omisión podría elevar su valor con el tiempo, especialmente si el debate público persiste.

Si tienes monedas antiguas o planeas coleccionar las nuevas, vale la pena observar de cerca estos cambios: un simple ajuste puede transformar lo común en algo memorable para el mercado numismático. Esta pieza de 10 centavos demuestra cómo un símbolo olvidado genera olas de opinión en Estados Unidos (y el resto del globo).