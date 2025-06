La nueva maniobra obligatoria de la DGT: Una tendencia europea que llega a España

Todos los conductores están más que acostumbrados a que cambien las normas de circulación con el paso de los años para adaptarse a nuevas realidades.

Si conduces por Europa habitualmente, especialmente en Alemania, habrás notado que existe una maniobra muy habitual que todavía no está extendida en España.

Es habitual que en Alemania, si se produce un atasco en la autovía, los conductores se mueven, abriendo un pasillo central por el que pueden circular vehículos de emergencia en caso de que su recorrido atraviese esa carretera.

En España ya imaginarás que esto no es obligatorio: la mayoría de conductores se quedan en sus posiciones en un atasco y únicamente reaccionan si escuchan una sirena. Y muchos reaccionan mal.

Pero esto está a punto de cambiar porque la Dirección General de Tráfico quiere cambiar el comportamiento de los conductores españoles. La DGT está trabajando en una medida que nos obligue a seguir este procedimiento que puede salvar vidas.

"¿Conoces el efecto pasillo? Si oyes o ves que un vehículo de emergencias pide paso en un atasco o circulación densa, no lo dudes, practícalo. Puedes estar salvando una vida", señala la cuenta oficial de la DGT en X.

No es la norma y su 'no' práctica no está sancionada, pero la intención del órgano responsable del tráfico en España es que en 2026 este 'efecto pasillo' forme parte de la legislación en materia de circulación, estableciendo la obligatoriedad de abrirse hacia los lados en autopistas y autovías.

Además de facilitar el tránsito de los vehículos de emergencias, se evitan situaciones de estrés y peligro entre los propios conductores, que en muchos casos no saben cómo responder a este tipo de situaciones.