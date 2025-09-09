Sociedad
Ley antitabaco 2025: Malas noticias para los fumadores, estas son las nuevas zonas sin humo
Las nuevas medidas incorporan prohibiciones como la de no fumar en más espacios públicos y la equiparación de los cigarrillos electrónicos con los convencionales
El consumo de tabaco cae a nivel europeo y el hábito queda reservado principalmente para las personas de mayor edad que crecieron en una sociedad que no veía con tan malos ojos el hecho de encenderse un cigarrillo y no existían tantas prohibiciones como hoy.
En España también ocurre según los datos de la Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas de 2024: un 36,8% de las respuestas aseguraban haber consumido tabaco en el último año, un 10% menos que en la primera encuesta realizada, en 1997. También apunta el alza del cigarrillo electrónico o el 'vaper', pues el 19% confirmaba haberlo consumido alguna vez en su vida.
Ahora, para reducir todavía más los datos expuestos el Gobierno se ha propuesto poner más complicaciones al consumo de esta sustancia. No obstante, algunas asociaciones han apuntado que la medida llega tarde, aunque celebran la implantación de nuevas medidas contrarias al tabaquismo. La reglamentación se incluye dentro del nuevo Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027.
La presidenta de la organización Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, apuntaba en una intervención en RNE que el Gobierno "cede a las presiones de la industria" y debería de haber incrementado todavía más el precio del tabaco y todos los productos relacionados: "por cada 10% que se aumente el precio del tabaco, un 4% de fumadores dejan de fumar", indicaba.
Novedades principales de la nueva ley antitabaco
Empezando por lo que no se ha producido, la nueva ley no contempla algunas de las medidas que se reclamaban desde la sociedad, como la obligatoriedad de igualar los empaquetados de las cajetillas entre todas las marcas, con una misma forma y color genéricos, imitando una medida que ya se ha impuesto en algunas naciones con éxito, como Francia.
La nueva ley equipara los cigarrillos electrónicos con los convencionales y se le aplican las mismas restricciones, además de clarificar que no pueden venderse a los menores de edad.
Sin embargo, lo más relevante es la prohibición de fumar en nuevos espacios públicos donde hasta ahora sí que se podía. Esto incluye los exteriores de centros educativos o sanitarios, parques infantiles y zonas deportivas, vehículos de transporte y, uno de los más polémicos entre los fumadores, las terrazas de los bares, aunque también en conciertos al aire libre o estaciones de transporte.
Más allá de los cambios principales, la medida incluye otros puntos que aunque queden por debajo del radar, son igualmente importantes. Un claro ejemplo es la prohibición de cualquier tipo de publicidad relacionada con las nuevas formas de fumar y una información más clara de los componentes que las conforman, como la cantidad de nicotina.
