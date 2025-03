La nueva imagen de Paola Olmedo tras su cirugía maxilofacial

Después de un prudente posoperatorio, Paola Olmedo ha reaparecido en los medios de comunicación. La ex nuera de Carmen Borrego se ha sometido a una operación maxilofacial. Ahora, ha concedido una entrevista en exclusiva para la revista 'Lecturas'. En la misma, han publicado una nueva imagen de su aspecto tras la intervención.

La ex de José María Almoguera había arrastrado una dolencia que afectaba a la audición, decidiendo operarse por la Seguridad Social. "Sí porque es algo médico, nada estético. Me operaron tres cirujanos hace un mes y una semana durante seis horas y media", cuenta al citado medio.

De hecho, le podría haber provocado más complicaciones. "Mucho antes de los problemas digestivos tenía problemas de audición, me afectaba a la garganta y al oído. Según pasan los años empeora y dejas de oír. O te operas o te quedas sorda", explica a la revista.

En la entrevista, confiesa que durante la operación tuvieron que ampliar la cirugía, y que todavía no se ha acostumbrado a su nuevo aspecto. "En fotos no me reconozco, es más raro todavía. Han tenido que retocarme todo. El cirujano me comenta que la nariz quedaba rara y me la han tenido que tocar también. Lo de la nariz no me lo esperaba. No me esperaba tanto cambio, es muy brusco. No hay marcha atrás".

La operación le ha causado secuelas, y la empresaria revela en la publicación que todavía tiene partes paralizadas. "Por lo mínimo podía tener un problema de parálisis. Podía haber rechazado las placas de titanio que me han puesto. Creo que llevo unos tornillos también", confesaba sobre el proceso.

La rehabilitación es complicada, y no pudo comer con normalidad. "He perdido dos kilos", explicaba en la revista del corazón. De hecho, Olmedo tenía que alimentarse "con una jeringuilla a base de purés, papillas y muchas proteínas". Aunque, según comenta la televisiva, lo peor fue "no poder dar un beso" a sus seres queridos.

Durante la emisión de 'Vamos a ver', Carmen Borrego ha explicado que se siente contenta por Paola. "Me alegro por ella porque sé que llevaba tiempo queriendo hacerlo, estaba en una lista de espera porque tenía una malformación".

Además, cree que mejorará con el tiempo. "Aunque todavía esté hinchada, a la larga se va a alegrar mucho", aseguró la colaboradora de Telecinco.